Що відчуває людина на четверту добу без сну: челендж, який ледь не закінчився психозом

Чоловік почав бачити жахливі галюцінації після 84 годин без сну / © Скріншот з відео

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Відеоблогер Люк Джей вирішив перевірити, як довго зможе не спати. Протягом трьох з половиною діб він намагався залишатися бадьорим і, за його словами, навіть не зловживав кофеїном. Однак наприкінці експерименту чоловікові стало складно відрізняти те, що відбувалося насправді, від уявних образів.

Про це пише UNILAD.

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«Одного разу мені здалося, що я побачив величезну комаху, якої насправді не було. А після цього я подумав, що на моєму дивані сидить жінка, якої теж не існувало», — розповів блогер.

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Також у нього змінилося сприйняття часу. Спочатку чоловік постійно перевіряв секундомір, але згодом перестав стежити за годинами й зосередився лише на тому, щоб не заснути. Іноді йому доводилося замислюватися, чи справді він уже виконав певну дію.

На третю добу без сну Люк відчував сильний біль у тілі, ніби після надзвичайно інтенсивного тренування. Наприкінці експерименту він також ледве міг нормально ходити й почувався так, наче перебував у стані сп’яніння.

Блогер зізнався, що спочатку навіть думав продовжити випробування до семи днів, але після вивчення можливих наслідків вирішив зупинитися. Відновлення теж виявилося непростим: протягом наступних тижнів йому було важче заснути, а після засинання він спав значно довше, ніж зазвичай.

Що відбувається з організмом після кількох діб без сну

Наслідки тривалого неспання накопичуються поступово, але їхня інтенсивність залежить від індивідуальних особливостей людини. За поясненням фахівців Cleveland Clinic, уже після 24 годин без сну знижується швидкість реакції, погіршуються пам’ять, увага та здатність ухвалювати рішення. Стан може нагадувати алкогольне сп’яніння.

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Після 36 годин неспання зростає фізіологічне навантаження на організм, можуть змінюватися апетит, температура тіла, настрій і рівень запальних маркерів у крові. Приблизно через 48 годин стають імовірними епізоди мікросну — короткочасного мимовільного засинання, яке людина може навіть не помітити.

Після 72 годин без сну значно погіршується здатність контролювати емоції та адекватно сприймати навколишню дійсність. Людина може ставати дратівливою, тривожною, пригніченою, відчувати труднощі з мисленням і навіть бачити або чути те, чого насправді немає. Такі наслідки описує Cleveland Clinic у матеріалі про тривале позбавлення сну.

Чому через безсоння з’являються галюцинації

У 2018 році вчені проаналізували 21 дослідження, присвячене впливу тривалого позбавлення сну на психічний стан людей. Вони виявили, що перші порушення сприйняття, тривожність, дратівливість і дезорієнтація можуть з’являтися вже через 24–48 годин неспання.

Після 48–90 годин частіше виникають складніші галюцинації та порушення мислення, а після 72 годин у частини учасників фіксували марення. Найчастіше страждало зорове сприйняття, але також спостерігалися слухові та тілесні ілюзії.

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Дослідники наголошують, що ці зміни можуть прогресувати разом із тривалістю неспання, а психічний стан іноді нагадує гострий психоз або делірій. У багатьох учасників симптоми зникали після відновного сну, однак у деяких наслідки зберігалися ще кілька днів або тижнів.

Фахівці застерігають: навмисно позбавляти себе сну на кілька діб небезпечно. Через мікросон, порушення координації та сприйняття людина може травмуватися або потрапити в аварію. Якщо тривала відсутність сну супроводжується сплутаністю свідомості чи галюцинаціями, потрібна невідкладна медична допомога.

Наслідки недосипання — останні новини

Навіть одна ніч без сну може підвищити тривожність майже на 30%. Після 24 годин неспання мозок гірше контролює реакцію на потенційні загрози, а емоційна реакція на небезпеку стає сильнішою.

Якщо нестача сну стає регулярною, наслідки зачіпають не лише мозок: погіршуються пам’ять і концентрація, порушується регуляція апетиту, слабшає імунна відповідь, зростають ризики проблем із серцем і обміном речовин. Хронічне недосипання також пов’язують із гормональними порушеннями.

Але не кожне пробудження серед ночі означає безсоння: здорові дорослі можуть прокидатися від двох до чотирьох разів за ніч і навіть не пам’ятати цього вранці. Однак стрес, надлишок кофеїну чи алкоголю, важка їжа та порушення дихання уві сні можуть спричиняти частіші пробудження й заважати знову заснути.

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