Що відомо про хантавірус: як передається, скільки заражених і чи є вакцина

Уже кілька днів світ гудить про хантавірус — смертельно небезпечний вірус, який переносять гризуни та щури. У людей вірус викликає важкі захворювання легень або нирок. Ми зібрали все, що потрібно знати про хантавірус — звідки він почав поширюватися, стан заражених і чи є лікування.

Хантавірус: коли почалося зараження на круїзному лайнері

Під час морського круїзу в Атлантичному океані троє пасажирів на борту Hondius, ймовірно, заразилися хантавірусом та померли. Це були громадяни Нідерландів. Вони померли під час подорожі з Аргентини до Кабо-Верде.

DW пише, що літня пара з Нідерландів та німкеня перед смертю були заражені хантавірусом. Офіційні дані свідчать, що на кораблі хантавірус виявили ще в одного пасажира. Нині він перебуває на лікуванні в Університетському шпиталі Цюриха. Ще трьох пацієнтів з підозрою на хантавірус евакуювали.

Усіх, хто міг заразитися на судні, евакуйовано на лікування до Нідерландів. Про це 6 травня заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адхан Гебреєсус.

На борту круїзного лайнера, де сталося зараження, перебувало близько 150 пасажирів та членів екіпажу. Судно перебуває у Кабо-Верде.

Що таке хантавірус

Хантавірус — це вірусна інфекція, яка може передаватися від тварин до людей. У Європі ще не фіксували випадків зараження від однієї людини до іншої. Однак у Південній Америці траплялися випадки передавання вірусу Андес, який також належить до хантавірусів.

Вірус Андес трапляється в Аргентині та Чилі, він є єдиним відомим вірусом, який передається від тварин до людини й між людьми. Проте дослідники досі не можуть довести цей факт.

Переносниками хантавірусів є миші та щури. Вони також трапляються у кротів та кажанів. Від інфікованих тварин вірус може передатися людині через слину тварини, сечу та екскременти. Людина заражається через контакт з виділеннями гризунів. Заразитися можна і шляхом вдихання пилу, в якому містяться збудники. Хантавіруси можуть жити у середовищі до кількох тижнів. Для зараження необов’язковий безпосередній контакт із твариною.

ВООЗ заявила, що хантавірус на борту нідерландського круїзного судна MV Hondius міг передаватися у рідкісний спосіб: від людини до людини. Зараження могло відбутися між людьми, які жили в одній каюті чи перебували у тісному контакті.

Симптоми хантавірусу такі:

висока температура, яка тримається 3-4 дні;

головний біль;

біль у животі та спині;

падіння артеріального тиску;

порушення ниркових функцій;

рідина навколо легень.

Інколи хантавірус не має симптомів. Відсоток смертельних випадків відрізняється залежно від виду хантавірусу. Навіть після одужання цей вірус може мати довгострокові наслідки для здоров’я людини.

Дослідники переконані, що люди, які перехворіли на хантавірус, протягом наступних кількох років мають підвищені ризики розвитку раку крові, серцево-судинних хвороб. У Європі, Північній та Південній Америці поки не роблять щеплень від хантавірусів. Вакцини застосовують лише у Китаї та Південній Кореї. Їхню дієвість наразі науково не доведено.

Деякі пасажири залишили круїзний лайнер раніше: чи були вони заражені

Близько 40 пасажирів круїзного лайнера, що постраждав від спалаху смертельного хантавірусу, висадилися раніше. Вони вийшли на віддаленому острові Святої Єлени в Південній Атлантиці. Це сталося вже після того, як на лайнері помер перший пасажир. Про це пише NPR.

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів розповіли, що лайнер залишила і дружина загиблого пасажира. Нідерландська круїзна компанія повідомила, що голландка зійшла з корабля разом з тілом свого чоловіка на острові Святої Єлени. Пізніше вона вилетіла до Південної Африки комерційним літаком. Жінка померла, втративши свідомість в аеропорту Йоганнесбурга.

У компанії не підтвердили, чи зійшов із круїзного лайнера хтось іще. Влада Південної Африки та Європи намагається відстежити пасажирів, які зійшли з лайнера і можуть бути заражені.

Як стало відомо 6 травня, один із громадян Нідерландів, який помер від хантавірусу на круїзному лайнері, недовго перебував на борту літака KLM у Йоганнесбурзі 25 квітня 2026 року. Через його стан здоров’я екіпаж не дозволив пасажиру подорожувати цим рейсом. Саме цей пасажир пізніше помер у Йоганнесбурзі.

Йдеться про рейс KL592 з Йоганнесбурга (JNB) до Амстердама (AMS), який вилітав 25 квітня о 23:15 за місцевим часом. Людей, які подорожували цим рейсом або вилітали в цей день з аеропорту Йоганнесбурга, просять пройти тести на хантавірус.

Іспанія прийме лайнер після спалаху хантавірусу

Уряд Іспанії погодився прийняти судно MV Hondius на Канарських островах через спалах хантавірусу на борту. Наразі судно перебуває біля Кабо-Верде, де фахівці ECDC проводять огляд пацієнтів для термінової евакуації.

Оскільки Кабо-Верде не має ресурсів для такої операції, решта екіпажу та пасажирів прибудуть на острови за кілька днів, а важкохворого лікаря судна доправлять спецрейсом.

Приймання людей відбуватиметься за суворим протоколом ВООЗ та ECDC: для огляду, лікування та подальшої репатріації виділять окремі приміщення й транспорт, щоб виключити контакт із місцевим населенням.

Хантавірус, хоча й не передається так швидко, як COVID-19, однак може спричинити тяжкі ураження легень і нирок у разі контакту з виділеннями заражених тварин.

Випадки хантавірусу серед українців

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України. За інформацією МЗС, вони є членами екіпажу. Станом на 4 травня заражених хантавірусом українців не було.

Загалом на борту перебувають 149 осіб із 23 країн; наразі підтверджено шість випадків зараження, три з яких стали летальними. Загинули громадяни Нідерландів.

Наразі судно стоїть на якорі біля Кабо-Верде, а пасажири залишаються на борту для запобігання поширенню інфекції. Українські дипломати в Нідерландах та ПАР тримають ситуацію на контролі та підтримують зв’язок із компанією-оператором. Повідомлень про незадовільний стан здоров’я не надходило.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українських пасажирів з лайнера перевірять на наявність вірусу на Канарських островах. У п’ятьох українців наразі симптомів не виявлено.

«Станом на ранок 7 травня судно прямує до Канарських островів, Іспанія. Прибуття заплановано на 9 травня. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу», — повідомили в МЗС.

