Що їдять дієтологи, коли хочеться солодкого: 4 корисні варіанти

Фініки / © Pixabay

Реклама

Бажання з’їсти щось солодке знайоме багатьом, однак воно необов’язково шкодить здоров’ю. Дієтологи радять не відмовлятися від солодкого повністю, натомість обирати продукти, які поєднують смак і поживну цінність.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Одним з таких варіантів є фініки, зокрема сорту меджул. Їх вживають як самостійне перекушування або поєднують із мигдальним маслом і темним шоколадом. За словами фахівців, фініки містять антиоксиданти та інші поживні речовини, а також можуть використовуватися як натуральний підсолоджувач у випічці. Крім того, їх зручно заготовлювати наперед і зберігати, наприклад, у морозильнику.

Реклама

Ще один варіант — мафіни, приготовані з використанням альтернатив рафінованого цукру. Дієтологи рекомендують замінювати його фруктовим або овочевим пюре, зокрема банановим чи гарбузовим. Такий підхід дозволяє зменшити кількість доданого цукру в десерті та водночас підвищити вміст клітковини і поживних речовин, що сприяє стабільнішому рівню цукру в крові та енергії протягом дня.

Серед простих рішень — сезонні фрукти. В холодну пору року це можуть бути мандарини, а в теплу — кавун. За словами дієтологів, мандарини містять вітамін С і клітковину, водночас кавун вирізняється високим вмістом води. Обидва варіанти допомагають задовольнити потребу в солодкому без доданого цукру.

Також фахівці звертають увагу на чорнослив. Він природно солодкий, має низький глікемічний індекс і містить клітковину. В поєднанні з горіховою пастою таке перекушування стає ситнішим і може використовуватися як альтернатива десертам. Дієтологи зазначають, що чорнослив також містить поживні речовини, зокрема бор і вітамін К.

Окрім конкретних продуктів, експерти радять звертати увагу на загальні підходи до харчування. Зокрема, обирати натурально солодкі продукти, контролювати розмір порцій, починати з фруктів, коли з’являється бажання солодкого, а також поєднувати десерти з білком, наприклад, фрукти з горіховою пастою або йогурт із ягодами. Такі поєднання допомагають довше відчувати ситість.

Реклама

Також рекомендується тримати напохваті поживні солодкі варіанти, зокрема заморожені фрукти чи десерти на їх основі. Це дозволяє швидко зробити вибір на користь збалансованішого перекушування, коли виникає потяг до солодкого.

