Що їдять кардіологи щодня: лікарі назвали продукти для здоров’я серця

Щоденне харчування може суттєво впливати на роботу серця, рівень холестерину та артеріальний тиск. Кардіологи розповіли, які продукти регулярно їдять самі та чому вважають їх корисними для серцево-судинної системи.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Директор з профілактичної кардіології Інституту серця Стоуні-Брук у Нью-Йорку Вільям Лоусон зізнався, що його улюбленим перекусом є ізюм та горіхи. За словами лікаря, через постійний робочий ритм він обирає просту й поживну їжу, яка допомагає підтримувати енергію протягом дня.

Кардіолог пояснив, що таке поєднання може позитивно впливати на рівень холестерину та артеріальний тиск, а також допомагати зменшувати запалення. Ненасичені жири, які містяться в горіхах, сприяють зниженню рівня холестерину ЛПНЩ, а клітковина в родзинках може зменшувати засвоєння жирів організмом.

Окрім цього, родзинки містять калій, а горіхи — магній та L-аргінін. Ці речовини, за словами лікаря, підтримують нормальний кровообіг і допомагають контролювати тиск. Волоські горіхи також є джерелом омега-3 жирних кислот. Лоусон додав, що такий перекус добре насичує та допомагає уникати переїдання.

Доцент кафедри кардіології Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Крістофер Лі розповів, що майже щодня снідає грецьким йогуртом із фруктами та гранолою. Найчастіше він додає полуницю та банани.

За словами лікаря, грецький йогурт містить багато білка та менше вуглеводів, а також є джерелом пробіотиків. Кардіолог зазначив, що пробіотики можуть позитивно впливати на здоров’я серця. Фрукти у складі такого сніданку забезпечують організм клітковиною та натуральними цукрами, а також допомагають довше зберігати відчуття ситості.

Директор зі спортивної кардіології Інституту серця Смідта в Сідарс-Сінай Елі Фрідман розповів, що дотримується переважно рослинного раціону, але їсть рибу. За його словами, день він зазвичай починає з кави та цільнозернових пластівців або йогурту.

Упродовж дня лікар може з’їдати протеїнові батончики, йогурт та сендвіч із тунцем на цільнозерновому хлібі. На вечерю він зазвичай обирає рибу або рослинний білок, а також додає рис, картоплю чи макарони та овочі. Завершує день м’ятним чаєм. Водночас кардіолог зазначив, що у вихідні дозволяє собі піцу чи іншу улюблену їжу.

Лікарі також дали кілька порад щодо щоденного харчування для підтримання здоров’я серця. Вони рекомендують уважно читати склад продуктів та уникати їжі з високим рівнем оброблення і великою кількістю добавок та консервантів.

Під час приготування їжі кардіологи радять замінювати вершкове масло на оливкову або ріпакову олію, а також обирати знежирені чи низькокалорійні молочні продукти.

Окремо фахівці рекомендують частіше додавати до раціону овочі та нежирні джерела білка. Замість червоного м’яса вони радять обирати курятину без шкіри, лосось, квасолю або сочевицю.

Також кардіологи закликають уважніше ставитися до перекусів. Коли між основними прийомами їжі з’являється голод, вони радять їсти фрукти, мигдаль або фісташки, оскільки такі продукти допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові та довше залишатися ситими.

Ще одна порада стосується споживання солі. Лікарі рекомендують замість неї додавати до страв трави, спеції, а також лимонний чи лаймовий сік, щоб зменшити кількість натрію в раціоні.

