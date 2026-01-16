ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
2 хв

Що їсти для ясності думок та гарної пам’яті: цей продукт є в кожному магазині

Харчування є одним з основних аспектів нашого здоров’я, і вибір правильних продуктів може суттєво покращити наше фізичне та психічне самопочуття. У цьому контексті чорний рис займає особливе місце.

Наш мозок працює цілодобово

Наш мозок працює цілодобово / © Pixabay

Регулярне вживання чорного рису може допомагати зберігати пам’ять і знижувати рівень запалення у людей старшого віку.

Про це пише Food & Function (F&F).

В експерименті взяли участь 24 особи у віці від 50 до 77 років. Протягом восьми днів учасники щодня з’їдали порцію чорного рису, багатого на антоціани, а потім — в інший період — таку ж кількість звичайного коричневого рису. Після кожного етапу вчені оцінювали пам’ять, увагу, швидкість мислення та аналізували показники запалення в крові.

Результати показали, що після тижня харчування чорним рисом в учасників покращилися показники словесної та робочої пам’яті. Одночасно у них знизився рівень інтерлейкіну-6 — маркера хронічного запалення, який раніше пов’язували з віковим погіршенням когнітивних функцій.

Автори припускають, що ключову роль відіграє протизапальна дію антоціанів — природних рослинних пігментів, які надають чорному рису темного кольору.

Чим ще корисний чорний рис

Чорний рис містить значну кількість антиоксидантів, які сприяють боротьбі зі стресом в організмі. Антиоксиданти допомагають знижувати ризик розвитку хронічних захворювань, включно з серцево-судинними захворюваннями, деякими видами раку та захворюваннями, пов’язаними зі старінням. Вони також сприяють підтримці здоров’я шкіри і загалом зміцнюють імунну систему.

Чорний рис має низький глікемічний індекс, що означає, що він повільно розщеплюється та підвищує рівень цукру в крові. Це особливо корисно для людей з діабетом або тих, хто прагне контролювати свій рівень цукру в крові. Чорний рис надає стабільну і тривалу енергію, що допомагає уникнути різких коливань рівня цукру в крові та забезпечує стійкість протягом дня.

Раніше повідомлялося, що 60 грамів арахісу на день омолоджують пам’ять.

Дата публікації
Кількість переглядів
358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie