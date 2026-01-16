Що їсти для ясності думок та гарної пам’яті: цей продукт є в кожному магазині

Наш мозок працює цілодобово / © Pixabay

Регулярне вживання чорного рису може допомагати зберігати пам’ять і знижувати рівень запалення у людей старшого віку.

Про це пише Food & Function (F&F).

В експерименті взяли участь 24 особи у віці від 50 до 77 років. Протягом восьми днів учасники щодня з’їдали порцію чорного рису, багатого на антоціани, а потім — в інший період — таку ж кількість звичайного коричневого рису. Після кожного етапу вчені оцінювали пам’ять, увагу, швидкість мислення та аналізували показники запалення в крові.

Результати показали, що після тижня харчування чорним рисом в учасників покращилися показники словесної та робочої пам’яті. Одночасно у них знизився рівень інтерлейкіну-6 — маркера хронічного запалення, який раніше пов’язували з віковим погіршенням когнітивних функцій.

Автори припускають, що ключову роль відіграє протизапальна дію антоціанів — природних рослинних пігментів, які надають чорному рису темного кольору.

Чим ще корисний чорний рис

Чорний рис містить значну кількість антиоксидантів, які сприяють боротьбі зі стресом в організмі. Антиоксиданти допомагають знижувати ризик розвитку хронічних захворювань, включно з серцево-судинними захворюваннями, деякими видами раку та захворюваннями, пов’язаними зі старінням. Вони також сприяють підтримці здоров’я шкіри і загалом зміцнюють імунну систему.

Чорний рис має низький глікемічний індекс, що означає, що він повільно розщеплюється та підвищує рівень цукру в крові. Це особливо корисно для людей з діабетом або тих, хто прагне контролювати свій рівень цукру в крові. Чорний рис надає стабільну і тривалу енергію, що допомагає уникнути різких коливань рівня цукру в крові та забезпечує стійкість протягом дня.

