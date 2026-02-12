ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

Що їсти для підвищення імунітету: 20 продуктів із високим вмістом селену

Експерти розповіли, у яких продуктах міститься селен і чим небезпечний його надлишок.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Морепродукти

Морепродукти / © Freepik

Селен — мікроелемент, який відіграє ключову роль у роботі щитовидної залози, підтримці імунітету та обміні гормонів. За даними Національних інститутів охорони здоров’я США, значна частина цього мінералу зосереджена у скелетних м’язах. Хоча дефіцит селену в розвинених країнах трапляється рідко, збалансований раціон допомагає уникнути його нестачі.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Найбільше селену містять бразильські горіхи: лише шість горіхів (приблизно 28 г) забезпечують 544 мкг мінералу. Водночас експерти застерігають від надмірного споживання через ризик передозування.

Серед морепродуктів лідирують:

  • жовтоперий тунець — 92 мкг;

  • сардини — 45 мкг;

  • варені креветки — 42 мкг.

Багатими джерелами селену є також м’ясо та птиця. У 85 г свинячої відбивної — 37 мкг, у смаженій шинці (90 г) — 24 мкг. Яловичий стейк (85 г) містить 37 мкг, фарш — 33 мкг, печінка — 28 мкг. У курятині — 22 мкг на 85 г, в індичці — 26 мкг.

Зернові продукти вважаються основним джерелом селену, оскільки рослини поглинають його з ґрунту. Одна порція спагеті містить 33 мкг, дві скибочки цільнозернового хліба — 16 мкг, білого — 12 мкг.

Серед молочних продуктів:

  • склянка кисломолочного сиру 2% — 20 мкг;

  • знежирений натуральний йогурт — 8 мкг;

  • молоко 1% — 6 мкг.

Інші продукти з вмістом селену:

  • насіння соняшнику (100 г) — 18 мкг;

  • одне варене яйце — 15 мкг;

  • склянка печеної квасолі — 13 мкг;

  • коричневий рис (склянка вареного) — 12 мкг;

  • півсклянки смажених грибів портобелло — 13 мкг;

  • склянка вареної вівсянки — 13 мкг;

  • півсклянки вареного шпинату — 5 мкг;

  • склянка вареної сочевиці — 6 мкг;

  • 30 г фісташок — 2 мкг;

  • півсклянки зеленого горошку — 1 мкг;

  • печена картоплина — близько 1 мкг;

  • склянка нарізаного банана — 1,5 мкг.

Добова потреба в селені залежить від віку. Для дорослих вона становить 55 мкг на добу. У дітей показники нижчі — від 15 мкг у немовлят до 40 мкг у підлітків.

Хронічно низький рівень селену може підвищувати ризик розвитку хвороби Кешана (серцеве захворювання, пов’язане з дефіцитом мінералу в ґрунті), хвороби Кашина-Бека (форма остеоартриту), порушень функції щитовидної залози та дефіциту йоду. Водночас надлишок селену також небезпечний. Ознаки токсичності — запах часнику з рота, діарея, випадіння волосся, ламкість нігтів, металевий присмак, нудота та шкірні висипання.

Нагадаємо, рівень колагену з віком знижується, однак харчування може підтримати його синтез. Експерти назвали 12 продуктів, які варто додати до раціону.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie