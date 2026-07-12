Броколі / © Pixabay

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Для здоров’я печінки корисні продукти, багаті на антиоксиданти та клітковину, а також корисні жири.

Доктор Джозеф Салхаб назвав топ-3 овочів для здоров’я печінки, пише eVnExpress.

Броколі

Як представник родини хрестоцвітих, броколі добре відома своїми властивостями для захисту печінки. Вона багата на сульфорафани, природні сполуки, які допомагають у процесах детоксикації печінки. Дослідження 2015 року показало, що екстракт паростків броколі значно знижує рівень АЛТ (аланін-амінотрансферази) та γ-ГТФ (гамма-глутамілтранспептидази) у чоловіків із жировою хворобою печінки, що призводить до покращення функції печінки.

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Згідно з WebMD, броколі також може допомогти захистити від стеатотичної хвороби печінки, пов’язаної з метаболічною дисфункцією (MASLD), стану, при якому жир накопичується в печінці. Тим, хто не любить броколі, доктор Салхаб пропонує альтернативи, такі як капуста, кале або брюссельська капуста, які мають аналогічні переваги для печінки.

Буряк

Буряк містить беталаїни, сполуки, що відповідають за його насичений червоний колір. Ці беталаїни допомагають зменшити оксидативний стрес у печінці та сприяють її загоєнню.

За словами лікаря, буряк особливо корисний для людей із захворюваннями печінки, такими як жирова дистрофія печінки. Метааналіз 2023 року показав, що добавки бурякового соку значно знижують рівень печінкових ферментів.

Артишоки

Артишоки – це потужний овоч, багатий на антиоксиданти. Вони містять поліфеноли, кверцетин, рутин, вітамін С, лютеолін та силімарин — сполуки, відомі тим, що захищають клітини печінки від окислювального пошкодження та борються із запаленням. Доктор Салхаб описує артишоки як «один з найкращих продуктів для здоров’я печінки» завдяки високому вмісту антиоксидантів.

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Артишоки також містять ціанурин, потужний антиоксидант, який допомагає регенерувати клітини печінки та покращує вироблення жовчі, що сприяє розщепленню жирів та виведенню токсинів.

Печінка — найбільший орган людського організму, який виконує понад 500 життєво важливих функцій, включаючи перетравлення білка, зберігання мінералів, вироблення жовчі та фільтрацію крові. Однак захворювання печінки зростають у всьому світі, і коригування раціону відіграє ключову роль у підтримці здоров’я печінки.

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