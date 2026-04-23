Що їсти для здоров’я серця: експерти назвали 3 корисні поєднання продуктів

Шоколад / © pexels.com

Деякі прості поєднання продуктів можуть не лише втамувати голод, а й позитивно впливати на роботу серця. За словами фахівців, правильно підібрані перекуски здатні покращувати кровообіг, зменшувати запалення та допомагати контролювати рівень холестерину.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Серед корисних для серця поєднань називають буряковий сік із насінням чіа. Буряк є джерелом природних нітратів, які сприяють розширенню судин і можуть допомагати знижувати артеріальний тиск. Насіння чіа містить омега-3 жирні кислоти, що здатні зменшувати запальні процеси та можуть допомагати знижувати рівень холестерину. До того ж обидва продукти багаті на клітковину, яка допомагає довше зберігати відчуття ситості й сприяє контролю ваги, а це важливо для зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Ще одним потенційно корисним поєднанням називають яблучний оцет із медом. Мед містить антиоксиданти, які допомагають захистити судини від пошкодження та підтримувати кровообіг. Яблучний оцет, за даними окремих досліджень, може незначно знижувати артеріальний тиск і рівень холестерину. Крім того, він здатен посилювати відчуття ситості після їжі, що також допомагає контролювати масу тіла. Експерти радять розводити оцет водою, аби зменшити його кислотність, а напій вживати через соломинку, щоб уберегти зубну емаль.

Втім, фахівці попереджають, що така комбінація підходить не всім. Як зазначає видання Health, людям із діабетом варто бути обережними з напоєм на основі яблучного оцту та меду, оскільки він може впливати на рівень цукру в крові. Також його не рекомендують людям із виразкою шлунка, кислотним рефлюксом або підвищеним ризиком розвитку раку шлунка. Крім того, у разі надмірного вживання такий напій може взаємодіяти з деякими препаратами від діабету та ліками, що знижують рівень калію, тому перед вживанням варто проконсультуватися з лікарем.

Також позитивно впливати на серце може поєднання темного шоколаду та чаю. Обидва продукти містять флаван-3-оли — антиоксидантні речовини, які можуть сприяти зниженню артеріального тиску, особливо у людей із гіпертонією. Такі результати були отримані в дослідженні за участю майже 5 тисяч людей — як із серцево-судинними захворюваннями, так і без них. Для потенційного ефекту спеціалісти радять регулярно вживати темний шоколад або чай упродовж чотирьох-восьми тижнів.

Нагадаємо, час приймання їжі може бути не менш важливим за сам раціон. Нове дослідження показало, що пізня вечеря у поєднанні зі стресом завдає «подвійного удару» по травній системі.