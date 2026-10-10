Що їсти для здоров’я серця: кардіологиня назвала 7 найкращих перекусів

7 найкращих перекусів для здоров’я серця — поради кардіологині / © pexels.com

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Серцево-судинні захворювання залишаються поширеною проблемою, однак підтримати здоров’я серця можна, зокрема, завдяки щоденним харчовим звичкам. Кардіологиня та дієтологиня назвали сім варіантів перекусів, на які варто звернути увагу.

Про це пише Express із посиланням на кардіологиню з профілактичної медицини Трейсі Паешке та дієтологиню-кардіологиню Мішель Рутенштейн.

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За словами Паешке, значення має не лише кількість білка в раціоні, а й те, з яких продуктів людина його отримує. Фахівчиня радить за можливості частіше обирати рослинні джерела білка.

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Вона зазначила, що споживання рослинного білка пов’язують із нижчими показниками серцево-судинної та загальної смертності. Водночас тваринний білок, особливо з переробленого та червоного м’яса, може мати нейтральний або негативний зв’язок зі здоров’ям.

На користь такого підходу свідчить і дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition. Учені спостерігали за понад 200 тисячами людей протягом трьох десятиліть і встановили, що більша частка рослинного білка порівняно з тваринним була пов’язана з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця.

Дієтологиня Мішель Рутенштейн наголосила, що білок потрібен не лише для підтримання м’язової маси. Він також допомагає контролювати рівень цукру в крові, довше зберігати відчуття ситості та підтримувати здорову вагу.

Водночас фахівчиня застерегла, що переходити на високобілкову дієту необов’язково. Важливішими є якість джерел білка та збалансованість раціону загалом.

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Серед рослинних джерел білка Паешке назвала квасолю та інші бобові, сочевицю, горіхи, насіння, кіноа, тофу, темпе та сейтан.

Сім перекусів для здоров’я серця

Експерти радять звернути увагу на такі варіанти:

едамаме;

хумус із морквою, огірком або іншими овочами;

несолоні волоські горіхи, фісташки чи мигдаль;

яблуко з горіховою пастою;

грецький йогурт із ягодами та/або горіхами;

смажений нут;

консервований лосось із цільнозерновими крекерами.

Водночас варто зазначити, що жоден окремий продукт не здатний самостійно запобігти серцево-судинним захворюванням.

Нагадаємо, раніше експерти розкрили лікувальні властивості популярного продукту, який є у кожному магазині.

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