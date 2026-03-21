Що їсти для здорового кишківника: 9 продуктів із пробіотиками

Квашена капуста

Продукти з природними пробіотиками можуть стати альтернативою добавкам і допомогти підтримати баланс мікрофлори кишківника. Йдеться про живі бактерії та дріжджі, які сприяють нормальному травленню та засвоєнню поживних речовин.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Які продукти містять пробіотики

Кімчі

Ферментована страва з овочів, зазвичай капусти, з додаванням спецій. Окрім пробіотиків, містить клітковину, мінерали та вітаміни, зокрема А і групи B. Через високий вміст солі її радять вживати помірно.

Місо

Паста з ферментованих соєвих бобів, солі та коджі. Використовується переважно для супів і заправок. Містить пробіотики, білок і мікроелементи, але також має значну кількість солі.

Йогурт

Один із найпоширеніших продуктів із пробіотиками. Виготовляється шляхом ферментації молока бактеріями. Є джерелом білка, кальцію, вітаміну B12, калію та магнію. Важливо обирати варіанти з «живими активними культурами» і контролювати вміст цукру.

Квашена капуста

Ферментована капуста з додаванням солі. Містить клітковину, вітаміни С і К. Щоб отримати пробіотичний ефект, варто обирати продукти, які зберігаються в холодильнику та містять живі культури.

Кефір

Кисломолочний напій, що утворюється внаслідок ферментації молока кефірними зернами. Містить бактерії та дріжджі. Може сприяти травленню, а також використовується як напій або основа для страв і смузі.

Комбуча

Ферментований чай із незначним вмістом алкоголю. Має кислуватий смак і може містити доданий цукор, тому варто обирати варіанти з його мінімальною кількістю.

Темпе

Продукт із ферментованих соєвих бобів із щільною текстурою. Містить білок і вітамін B12, який утворюється під час ферментації. Часто використовується як замінник м’яса.

Деякі сири

Пробіотики можуть міститися в витриманих сирах, які не піддавалися нагріванню після ферментації, зокрема чеддері, гауді, швейцарському, проволоне, грюєрі чи едамі. Водночас такі продукти часто мають високий вміст жиру і солі.

Соління

Ферментовані огірки в солоній воді можуть містити пробіотики. Водночас соління, приготовані з оцтом, таких властивостей не мають.

Як працюють пробіотики

Пробіотики допомагають підтримувати баланс бактерій у кишківнику. Здоровий мікробіом сприяє травленню, допомагає організму засвоювати поживні речовини, підтримує імунітет і може перешкоджати розвитку шкідливих мікроорганізмів.

Зокрема, продукти з пробіотиками можуть:

відновлювати мікрофлору після антибіотиків;

підтримувати захисні функції організму;

сприяти нормальному травленню;

зменшувати запальні процеси.

Фахівці звертають увагу, що:

деякі продукти можуть викликати здуття або дискомфорт;

ферментовані продукти часто містять багато солі;

висока температура може знищувати бактерії;

продукти, які потребують охолодження, частіше містять живі культури.

Крім того, не всі ферментовані продукти автоматично є джерелом пробіотиків — це залежить від технології виробництва.

Експерти зазначають, що більшості здорових людей достатньо отримувати пробіотики з їжі. Добавки можуть бути корисними в окремих випадках, однак їх ефективність не завжди підтверджена, а склад може відрізнятися від заявленого.

Перед початком приймання добавок рекомендується консультація з лікарем, особливо для людей із хронічними захворюваннями або ослабленим імунітетом.

