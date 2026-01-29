Що їсти для зниження холестерину: 7 корисних консервованих продуктів

Консервована риба / © Фото з відкритих джерел

Високий холестерин накопичується в судинах, ускладнює кровотік і підвищує ризик серцевих хвороб. Фахівці нагадують: навіть невеликі зміни у щоденному меню можуть суттєво покращити показники. Зокрема, додавання до раціону доступних консервованих продуктів.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Консервована квасоля

Бобові містять велику кількість розчинної клітковини, яка зв’язує «поганий» холестерин (ЛПНЩ) у травному тракті та допомагає виводити його з організму. Дослідження показують, що щоденна порція квасолі може знижувати рівень ЛПНЩ. Крім того, одна склянка бобових дає приблизно 15 г білка та допомагає довше залишатися ситим. Консервована квасоля зручна у використанні — її додають до салатів, гарнірів чи страв із крупами.

Консервований гарбуз

Гарбузове пюре містить 7 г клітковини на склянку та низку корисних мікроелементів. Важливо обирати саме чисте гарбузове пюре, а не начинку для пирога, у яку часто додають цукор. Завдяки розчинній клітковині гарбуз сприяє зниженню рівня ЛПНЩ.

Консервований шпинат

Склянка такого шпинату містить 5 г клітковини та антиоксидант лютеїн, який зменшує ризик серцевого нападу й інсульту. Хоч свіжий шпинат поживніший, консервований варіант — простий спосіб отримати додаткову порцію зелені.

Рибні консерви

Тунець, лосось або сардини забезпечують організм омега-3 жирними кислотами та білком. Регулярне вживання такої риби допомагає підвищити «хороший» холестерин (ЛПВЩ), який виводить надлишок ЛПНЩ. Омега-3 також знижує ризик серцево-судинних захворювань і гіпертонії.

Консервовані помідори

Помідори містять клітковину та лікопін — антиоксидант, що зменшує запалення й уповільнює накопичення ЛПНЩ у судинах. Для щоденного раціону рекомендують обирати консервацію без доданої солі, оскільки надлишок натрію може підвищувати тиск.

Консервовані груші

У склянці груш у власному соку чи воді — близько 4 г клітковини. Переважає саме розчинна клітковина, яка доведено знижує ЛПНЩ. Важливо уникати варіантів у сиропі, адже надмір цукру негативно впливає на рівень холестерину.

Консервована окра

Овоч багатий на слизисту речовину — муциладж, який може зв’язувати холестерин і сприяти його виведенню. Окру додають до супів, рагу чи страв з макаронів.

Окрім включення корисних консервованих продуктів, лікарі рекомендують:

обмежити насичені та трансжири;

регулярно вживати рибу та джерела омега-3;

збільшити кількість розчинної клітковини;

робити акцент на рослинній їжі;

скоротити сіль та алкоголь;

підтримувати щоденну фізичну активність.

