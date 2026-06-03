Що їсти для зниження холестерину: чотири доступні продукти, які захистять серце та судини

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Боротьба з високим рівнем холестерину зазвичай асоціюється з прийомом ліків, проте корекція дієти та способу життя має не менше значення. Відомий британський лікар розповів, які саме продукти варто завжди тримати на кухні, щоб ефективно контролювати цей показник і замінити шкідливі перекуси корисними альтернативами.

Про це пише Daily Express.

Британський хірург Каран Раджан назвав кілька обов’язкових продуктів, які він обов’язково тримав би у своєму раціоні для зниження та контролю високого холестерину.

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Ягоди

За словами лікаря, ягоди містять багато поліфенолів, зокрема антоціанів, які стимулюють вироблення жовчних кислот. Завдяки цьому організм починає активніше виводити зайвий холестерин.

Медик також зазначив, що такі речовини працюють як антиоксиданти, захищаючи стінки судин та заважаючи окисленню так званого поганого холестерину (ЛПНЩ). Найкращим варіантом для здорового перекусу стануть полуниця, малина або чорниця.

Їх легко знайти у будь-якому магазині, причому для економії можна купувати неідеальні на вигляд плоди, які часто продають зі знижками.

Насіння

За словами британського лікаря, у насінні є корисні жири, які «зменшують всмоктування холестерину в кишечнику» та «зменшують синтез жиру в печінці». Ці сполуки працюють разом, щоб знизити рівень «поганого» холестерину, одночасно підвищуючи або захищаючи рівень «хорошого» холестерину.

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Для того, щоб контролювати рівень холестерину, лікар радить обирати насіння чіа, гарбуза, кунжуту та соняшнику та додавати його до своїх щоденних страв.

Квасоля та сочевиця

Каран Раджан пояснює, що квасоля та сочевиця містять ферментовані волокна, які гальмують вироблення холестерину в печінці. Рослинні білки у їхньому складі також допомагають організму ефективніше виводити шкідливі ліпопротеїди низької щільності.

Нут, соя, сочевиця та різні види квасолі чудово справляються з цим завданням. Британські медики вважають навіть звичайну консервовану печену квасолю корисним продуктом, адже всього пів банки покриває третину добової норми клітковини. До того ж томатний соус у таких консервах багатий на лікопен — потужний антиоксидант, який підтримує серце.

Проте варто бути уважними при виборі консервації, оскільки соус часто містить забагато солі та цукру. Найкраще купувати варіанти зі зменшеною кількістю цих домішок і не поєднувати бобові з жирними продуктами на кшталт бекону, сиру чи ковбас, щоб не зводити нанівець усю користь для судин.

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Вівсянка

Каран Раджан називає вівсянку ідеальним варіантом для сніданку. Вона багата на бета-глюкан — розчинну пребіотичну клітковину, яка чудово знижує рівень холестерину. Ця речовина утворює в організмі особливий гель, який зв’язує жовчні кислоти та виводить їх. У результаті організму доводиться активно забирати шкідливий холестерин із крові, щоб виробити нову жовч.

Водночас лікар зазначає, що перш ніж змінювати свій раціон, варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

Раніше дієтологи назвали молочний продукт, який варто включати до щоденного раціону.

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