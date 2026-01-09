Що їсти під час застуди: 15 продуктів для швидшого відновлення

Застуда / © Pexels

Під час застуди апетит часто зникає, але правильно підібрані страви можуть полегшити симптоми та підтримати імунітет. Продукти з протизапальними й антиоксидантними властивостями здатні зменшити запалення, пришвидшити відновлення організму та навіть знизити ризик повторних застуд у майбутньому.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Серед продуктів, які найчастіше радять під час застуди, — курячий суп. Він не лише поживний і легкий для шлунка, а й допомагає підтримувати водний баланс та полегшує закладеність носа завдяки теплій парі. Не менш корисні цитрусові — апельсини, мандарини, грейпфрути та лимони. Вони багаті на вітамін C, що підтримує імунну систему, хоча надто кислі соки можуть подразнювати горло.

Фахівці також звертають увагу на продукти з високим вмістом антиоксидантів. Чорниця, журавлина, броколі, зелений чай, кале та червона цибуля містять кверцетин — сполуку, яка, за даними досліджень, може знижувати ризик застуди. Подібний ефект мають і протизапальні продукти: ягоди, жирна риба, часник, імбир, цибуля та куркума.

Для полегшення нежитю й кашлю інколи радять перець чилі — капсаїцин у його складі може зменшувати симптоми кашлю. Імбир і часник відомі своїми антимікробними та протизапальними властивостями, а ромашковий чай допомагає заспокоїти горло й підтримати імунітет. Водночас вагітним і людям з тяжкими алергіями варто спершу порадитися з лікарем.

Окремо фахівці згадують мед, який може бути ефективнішим за деякі сиропи від кашлю, але його не можна давати дітям до року. Куркума завдяки куркуміну, вишні з високим вмістом вітаміну C та сполуками, що покращують сон, морква з бета-каротином, листова зелень, ківі та жирна риба також входять до переліку продуктів, що підтримують організм під час хвороби.

Водночас лікарі радять на час застуди обмежити кофеїн, алкоголь, сильно оброблені продукти, тверду або дуже гостру їжу — вони можуть посилювати запалення, зневоднювати організм або подразнювати горло. Щодо молочних продуктів — реакція індивідуальна: комусь вони погіршують симптоми, а ферментовані продукти на кшталт йогурту можуть, навпаки, бути корисними.

Медики наголошують: якщо симптоми застуди тяжкі, не минають кілька днів, з’являються проблеми з диханням, висока температура тримається понад три дні або виникає сильна блювота чи діарея, необхідно звернутися до лікаря.

