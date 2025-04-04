Що їсти, щоб не було зморшок: дієтологиня назвала ягоду №1 для здоров’я та еластичності шкіри

Що їсти, щоб не було зморшок / © Pixabay

Реклама

Журавлинний чай — це смачний та корисний органічний напій, який здавна використовувався як натуральний засіб для лікування вдома. За умови правильного вживання, він може стати альтернативою лікам, повідомляє Healthshots.

Дієтологиня Прачі Джайн зазначає, що журавлинний напій корисний для серця, оскільки ягода багата на антиоксиданти.

Цей чай також сприяє зниженню рівня холестерину та артеріального тиску. Окрім того, журавлина багата на вітамін C, що робить її сильним антиоксидантом, який зміцнює імунну систему та покращує стан волосся.

Реклама

З журавлинним напоєм можна забути про снодійні таблетки, адже ця ягода знижує рівень тривожності та сприяє здоровому нічному сну.

Медичний журнал Nutrients повідомляє, що журавлина допомагає уповільнити старіння шкіри завдяки високій концентрації антиоксидантів в журавлинному чаї. Ці антиоксиданти захищають клітини організму від впливу вільних радикалів, які не тільки сприяють розвитку онкологічних захворювань, але й є однією з причин передчасного старіння та утворення зморшок.

У журналі також зазначено, що під час експерименту жінки, старші за 50 років, протягом 6 тижнів вживали журавлинний напій. Після дослідження у них спостерігалося значне покращення стану шкіри: вона стала більш гладкою та еластичною, зникли дрібні зморшки, а глибокі заломи майже не були помітні.