Що їсти, щоб знизити рівень цукру в крові: 6 доступних продуктів, які радять фахівці

6 продуктів для стабільного рівня глюкози / © unsplash.com

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Підтримувати нормальний рівень цукру в крові можна без дорогих дієтичних продуктів і суворих обмежень у харчуванні. Деякі звичайні продукти, які легко знайти в супермаркеті, здатні уповільнювати засвоєння глюкози та запобігати різким коливанням її рівня після їжі.

Про це пише Verywell Health.

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Фахівці назвали шість продуктів, які варто додати до раціону для кращого контролю рівня цукру в крові.

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Бобові

Квасоля, нут і сочевиця містять багато білка та клітковини, завдяки чому допомагають довше залишатися ситими та уникати різкого підвищення рівня глюкози після їжі.

Крім того, бобові мають низький глікемічний індекс, тому цукор із них надходить у кров поступово. Дослідження свідчать, що регулярне вживання цих продуктів може позитивно впливати на рівень глюкози натщесерце у людей з діабетом другого типу. Корисними можуть бути й консервовані бобові.

Вівсянка

Для стабільнішого рівня цукру в крові краще обирати звичайну вівсяну крупу, а не солодкі каші швидкого приготування.

Найменш оброблений овес містить розчинну клітковину, яка сповільнює травлення і засвоєння вуглеводів. Це допомагає уникати різких стрибків глюкози після сніданку.

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Щоб зробити таку страву ще кориснішою, вівсянку радять поєднувати з йогуртом, горіховою пастою або насінням.

Горіхи

Мигдаль, фісташки та волоські горіхи можуть стати корисною альтернативою солодким перекусам. Вони забезпечують організм клітковиною, магнієм і ненасиченими жирами, які сприяють контролю апетиту та рівня глюкози.

За даними досліджень, регулярне споживання горіхів пов’язане з кращою регуляцією цукру в крові та нижчим ризиком розвитку діабету другого типу. Зокрема, поживні речовини в їхньому складі можуть покращувати чутливість організму до інсуліну.

Рибні консерви

Сардини, лосось і тунець також можуть бути частиною раціону для підтримання здорового рівня глюкози.

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Жирна риба практично не містить вуглеводів, натомість є джерелом білка та магнію. Ці речовини можуть допомагати стримувати підвищення цукру під час споживання вуглеводної їжі.

Окрім того, така риба містить поживні компоненти, здатні зменшувати запалення. Окремі дослідження пов’язують регулярне вживання сардин зі зниженням ризику діабету другого типу.

Цільнозернові продукти

Цільнозерновий хліб, кіноа, ячмінь і цільний овес можуть бути кориснішими для контролю глюкози, ніж продукти з очищеного зерна.

Річ у тім, що під час оброблення зернових видаляється частина клітковини. Через це вуглеводи з білого хліба та інших рафінованих продуктів засвоюються швидше, що може спричиняти значніші коливання цукру в крові.

Натомість цільнозернові продукти перетравлюються повільніше та допомагають підтримувати стабільніший рівень глюкози.

Оливкова олія

Оливкова олія першого холодного віджиму, відома як extra virgin, містить мононенасичені жири й антиоксиданти, які можуть позитивно впливати на обмін глюкози.

Корисні жири сповільнюють засвоєння вуглеводів, а антиоксиданти сприяють зменшенню запальних процесів і допомагають клітинам ефективніше використовувати глюкозу.

Дослідження також пов’язують заміну частини насичених жирів оливковою олією зі зниженням ризику розвитку діабету другого типу.

Які продукти краще обмежити

Водночас фахівці рекомендують звернути увагу на продукти, що містять багато доданого цукру та рафінованих вуглеводів. Їхнє часте споживання може спричиняти різкі підвищення рівня глюкози. Зокрема, варто обмежувати:

солодкі каші швидкого приготування;

білий рис і білий хліб;

крекери з білого борошна;

солодкі сухі сніданки та батончики граноли;

суміші для випікання з доданим цукром;

чипси та інші оброблені снеки;

магазинне печиво, пампухи та іншу солодку випічку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що темний шоколад із високим вмістом какао може мати переваги для серцево-судинної системи.

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