Що їсти ввечері, аби краще спати / © Credits

Реклама

Міцний нічний сон — це перший крок до продуктивного та вдалого дня, проте для мільйонів людей у всьому світі він залишається недосяжною розкішшю. Неспокійні думки, гаджети перед сном або просто хронічне безсоння змушують багатьох прокидатися втомленими.

Проте не варто одразу шукати допомоги серед фармацевтичних засобів, адже найпростішим способом до подолання проблем зі сном є харчування, пише Very Well Mind.

Те, що ми їмо, вливає на наш сон

Те, як ми харчуємося протягом дня, особливо на початку та наприкінці, відіграє вирішальну роль у якості нашого сну, пояснює лікар зі сну Вільям Лу.

Реклама

«Їжа, яку ми їмо, може безпосередньо впливати на нашу здатність засинати, спати довго та досягати відновлювального сну», — наголосив лікар.

Він підкреслює, що для хорошої якості сну особливо важливі триптофан, магній, омега-жирні кислоти та вітамін B6.

З цим погоджується нейробіологиня Майор Еллісон Брегер, який зазначає, що те, що ми їмо незадовго до сну, відіграє велику роль у тому, як довго ми будемо засинати.

Що потрібно їсти, аби покращити свій сон

Натуральний вишневий сік або кислі вишні

Реклама

Вишневий сік — відомий природний помічник для сну. Експерти пояснюють: він містить мелатонін — гормон, що регулюють цикли сну та не спання.

Згідно із дослідженнями, рівень мелатоніну в організмі людини, після вживання цього соку підвищується. Фахівці навіть пропонують замінити ним вечірній келих вина (якщо ви вживаєте алкоголь — Ред.), щоб покращити нічний сон.

Банани

Банани — чудовий варіант для підтримки сну, оскільки вони містять калій і магній, які сприяють розслабленню м’язів. Ці фрукти також багаті на триптофан — амінокислоту, яка сприяє покращенню якості сну.

Реклама

Чорниця

Ці ягоди містять багато поживних речовин, які сприяють покращенню сну.

«Вони мають низький глікемічний індекс (умовний коефіцієнт, що показує співвідношення рівня глюкози в крові) і багаті на антиоксиданти», — наголосила Брегер.

Антиоксиданти є перевіреними снодійними засобами і навіть можуть допомогти при таких станах, як апное сну.

Реклама

Ківі

Ківі — це невеликий зелений фрукт, який має здатність суттєво покращувати тривалість і загальну якість сну, особливо якщо його вживати регулярно.

Цей позитивний ефект пояснюється вмістом у ківі антиоксидантів і сполук серотоніну. Лікар Лу радить вживати ківі перед сном, додаючи, що він також може сприяти поліпшенню емоційного стану.

Молочні продукти

Реклама

Лікар зі сну Вільям Лу зазначає, що молочні продукти містять мелатонін, який регулює початок та підтримку сну, а також є важливим джерелом триптофану, амінокислоти, що сприяє сну.

Водночас грецький йогурт також містить білок казеїн, який відіграє роль у підтримці стану спокою та ініціюванні процесу сну.

Важливо зазначити, що безлактозне молоко не буде таким корисним, як звичайне коров’яче.

Волоські горіхи

Реклама

Волоські горіхи, які часто асоціюються зі здоров’ям мозку, також є ефективним засобом для покращення нічного відпочинку. За словами лікаря Лу, ці горіхи є природним джерелом мелатоніну та серотоніну — двох сполук, які, як доведено, позитивно впливають на якість сну. Включення невеликої порції волоських горіхів у свій раціон може стати простою, науково підтвердженою стратегією для міцного сну.

Жирна риба

Жирна риба — це не лише джерело підтримки когнітивних функцій, як і волоські горіхи, але й потужний союзник для якісного сну. Корисні олії, відомі своїм позитивним впливом на роботу мозку, також сприяють засинанню. Доктор Лу пояснює, що Омега-3 жирні кислоти, що містяться в рибі, можуть допомогти підвищити рівень серотоніну, який відіграє ключову роль у регуляції сну.

Коли слід вживати продукти, аби мати міцний сон

Для забезпечення оптимального сну нейробіологиня Брегер радить припинити їсти за 3–4 години до сну. Це необхідно, щоб дати організму час переробити їжу, оскільки травлення активує парасимпатичну систему, яка конкурує зі сном.

Реклама

Якщо ж ви схильні до вечірніх перекусів, варто надавати перевагу саме продуктам, які природним чином покращують якість відпочинку.

Важливо зазначити, що сама лише харчування не може змінити ваш сон. «Підготовка до гарного нічного сну відбувається протягом усього дня. Так само важливо регулярно займатися спортом, обмежувати час, проведений перед моніторами та перебувати на сонці рано вранці», — додала вона.

Раніше фахівці розповіли, чому не слід застеляти ліжко одразу після пробудження.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.