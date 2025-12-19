Що їсти взимку для здоров’я шкіри: дерматологи назвали ключові продукти

Здоров’я шкіри / © www.credits

Реклама

Зимовий період традиційно вважається одним із найскладніших для шкіри. Холодне повітря, вітер і сухий мікроклімат у приміщеннях порушують природний захисний бар’єр, через що шкіра швидше втрачає вологу. Дерматологи зазначають: у цей час зростає ризик сухості, лущення, свербіння та загострення хронічних станів, зокрема екземи.

TSN.ua проаналізував матеріали Brown Health, Westlake Dermatology та Prevention, щоб з’ясувати, які продукти взимку найкраще підтримують здоров’я шкіри, допомагають зменшити сухість і подразнення в холодний сезон та чому саме їх радять включати до щоденного раціону дерматологи й дієтологи.

Фахівці наголошують, що підтримувати здоров’я шкіри важливо не лише зовнішнім доглядом. Харчування безпосередньо впливає на стан клітин шкіри, її еластичність і здатність утримувати вологу.

Реклама

Одними з ключових для зимового раціону дерматологи називають продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти. До них належать мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа та льону, а також жирна риба — лосось і тунець.

Омега-3 жирні кислоти необхідні для підтримки ліпідного бар’єру шкіри, який відповідає за збереження вологи. Вітамін Е, що міститься в горіхах і насінні, діє як антиоксидант і допомагає захищати клітини шкіри від ушкоджень, спричинених вільними радикалами.

Дерматологи звертають увагу на роль овочів і зелені у підтримці здоров’я шкіри взимку. Шпинат, броколі та болгарський перець містять вітаміни A, C, E та K, а також інші антиоксидантні сполуки.

Вітамін A бере участь в оновленні клітин шкіри, що допомагає зберігати її гладкою. Вітамін C необхідний для синтезу колагену та захисту клітин від оксидативного стресу. Морква, завдяки високому вмісту бета-каротину, також підтримує здоровий вигляд шкіри в холодну пору року.

Реклама

У зимовому раціоні дерматологи радять не відмовлятися від фруктів. Грейпфрут містить велику кількість вітаміну C, який відіграє важливу роль у виробленні колагену.

Ягоди — чорниця, полуниця, малина та ожина — є джерелами антиоксидантів, що допомагають захищати клітини шкіри від ушкоджень.

Окремо фахівці виділяють груші. Вони містять арбутин — речовину, яку використовують для вирівнювання тону шкіри та зменшення пігментації. Крім того, груші багаті на клітковину та допомагають боротися із сухістю, яка часто загострюється взимку, зокрема на губах і шкірі голови.

Для підтримки пружності та відновлення шкіри необхідне достатнє споживання білка. Яйця містять вітаміни A та E, що сприяють росту клітин і природному зволоженню.

Реклама

Нут і соєві боби едамаме є джерелами рослинного білка, цинку, магнію та заліза. Ці мікроелементи беруть участь у процесах загоєння, імунного захисту та регуляції запальних процесів у шкірі.

Гарбузове насіння також містить цинк — мінерал, який відіграє важливу роль у підтримці здоров’я шкіри та загоєнні пошкоджень.

Оливкова олія першого віджиму є важливою складовою середземноморської дієти, яку дерматологи часто пов’язують із користю для шкіри. Вона містить вітамін Е, антиоксиданти та мононенасичені жирні кислоти.

У складі оливкової олії є сквален — природна речовина, яка допомагає підтримувати зволоження шкіри, волосся та нігтів. Фахівці радять використовувати оливкову олію в харчуванні, зокрема для приготування страв і салатів.

Реклама

Серед спецій дерматологи звертають увагу на корицю та куркуму. Кориця має антиоксидантні, протизапальні й антимікробні властивості, а також може стимулювати кровообіг. Куркума містить куркумін, який, за даними досліджень, пов’язують зі зменшенням запалення та підтримкою здоров’я шкіри.

Зелений чай містить поліфеноли, які можуть сприяти покращенню еластичності шкіри та підтримці її рівня зволоження.

Дерматологи наголошують: навіть найкорисніші продукти не дадуть очікуваного ефекту без достатнього зволоження організму. Регулярне вживання води та продуктів із високим вмістом рідини допомагає підтримувати природний баланс вологи в шкірі та зменшувати прояви сухості.

Фахівці підсумовують: узимку варто дотримуватися збалансованого раціону з цільних продуктів, овочів, фруктів, корисних жирів і джерел білка. Такий підхід у поєднанні з базовим доглядом за шкірою та використанням сонцезахисних засобів залишається ключовим для підтримки її здорового стану в холодну пору року.

Реклама

Нагадаємо, взимку віруси поширюються швидше, а імунітет слабшає через нестачу сонця й сну. Дієтолог пояснив, які шість змін у способі життя допомагають пережити сезон застуд.