Що заважає схудненню: медикиня назвала несподіваний фактор

Якщо людині з надлишковою вагою не вдається схуднути, варто звернути увагу на рівень феритину — білка, який відповідає за зберігання заліза в організмі. Дефіцит заліза може бути тим фактором, який перешкоджає схудненню.

Таку пораду дала на своїй сторінці в Instagram гастроентерологиня Євгенія Белінська.

За словами медикині, дефіцит заліза знижує рівень гемоглобіну і сповільнює обмін речовин. Відповідно організм витрачає менше калорій у стані спокою, що робить зниження ваги повільнішим.

Окрім того, дефіцит заліза провокує потяг до солодкого, оскільки мозку не вистачає енергії і він вимагає способу швидко отримати цей «енергетичний субстрат».

Також тілу бракує енергії на фізичні навантаження, тому схуднення буде йти більш повільними темпами.

Крім того, залізо впливає на тривожність. Коли ви з’їдаєте щось солодке, то виділяється більше дофаміну, серотоніну і ви стаєте більш радісні і тривожність відступає.

На що звернути увагу

Симптоми дефіциту спочатку непомітні. Найпоширеніші його ознаки:

постійна втома, слабкість, відчуття виснаження;

запаморочення або часті головні болі:

бліда або жовтувата шкіра, бліді слизові (губи, внутрішня сторона повік);

прискорене серцебиття, задишка навіть при невеликих навантаженнях;

холодні руки та ноги, відчуття мерзлякуватості;

ламке або тьмяне волосся, випадіння волосся;

сухість шкіри.

Важливо, що феритин може бути в нормі або навіть підвищений при запальних процесах та жировій хворобі печінки. Це слід врахувати під час діагностики.

