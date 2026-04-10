Що з’їсти, щоб краще спати: експерти назвали фрукт, який допоможе побороти безсоння

Якщо у вас проблеми зі сном, то допомога з цією проблемою може ховатися у виборі одного фрукта. Експерти зазначають, що один незвичний перекус перед сном може допомогти вам швидше зснути та краще спати.

Фахівці зі здорового способу життя радять додати ківі до своєї вечірньої рутини. Цей фрукт сприяє виробленню серотоніну — особливої сполуки в мозку, яка відповідає за гарний настрій і якісний відпочинок. Завдяки цьому цей простий перекус допомагає швидше розслабитися та робить сон міцнішим.

Окрім допомоги у разі безсоння, ківі є справжнім вітамінним коктейлем. Дієтологи зазначають, що високий вміст вітаміну С, калію і клітковини зміцнює захисні сили організму та значно покращує роботу травної системи.

За даними дослідження Harvard Health, дієти з високим вмістом фруктів та овочів можуть покращити загальне здоров’я і сприяти кращому сну. Дослідники зазначають, що продукти, багаті на поживні речовини, можуть допомогти регулювати гормони та зменшити запалення, що позитивно впливає на якість сну.

Водночас не всі експерти погоджуються щодо ефективності такого методу. Представники британського Фонду сну зауважують, що хоча перші результати вивчення властивостей ківі видаються оптимістичними, для остаточних висновків потрібні масштабніші експерименти.

Попри це, звичка з’їсти цей фрукт увечері точно не зашкодить організму. Експерти наголошують, що цей метод не стане порятунком від складних розладів сну, проте такий легкий перекус є безпечним способом спробувати налагодити свій відпочинок природним шляхом.

