Щоб шкіра сяяла, а суглоби не скрипіли: 5 продуктів з колагеном, які повертають молодість

Які продукти містять колаген / © www.freepik.com/free-photo

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Колаген називають «білком краси», адже він відповідає за гладеньку сяйливу шкіру, міцне волосся та нігті. А ще цей білок є основою для здоров’я шкіри, міцних кісток, еластичних зв’язок і гнучких суглобів. Наш організм виробляє колаген самостійно, але вже після 20 років його синтез щороку зменшується приблизно на 1%. Тож якщо вам хочеться мати гладку шкіру, сильні м’язи і не чути хрускоту в колінах, варто звернути увагу на своє харчування. Розповідаємо, посилаючись на ресурс meta.ua, які продукти з вмістом колагену допоможуть тілу довше залишатися молодим і сильним.

Які продукти містять найбільше колагену: омолоджують організм на клітинному рівні

Кістковий бульйон можна вважати справжнім еліксиром для суглобів. Гарячий насичений бульйон з кісток — це потужне джерело природного колагену. Його регулярне вживання сприяє відновленню суглобів, зміцнює кістки, повертає шкірі пружність і сяяння. Ідеальний варіант — холодець або концентрований м’ясний відвар. Желатин. Це фактично оброблений колаген, отриманий із хрящів і кісток. Додайте в меню домашні желе, панакоту чи заливні страви — і отримаєте потужну підтримку для суглобів та шкіри. Однак варто знати: куповані солодощі часто містять надлишок цукру, тож краще готувати десерти самостійно. Риба допоможе зберегти шкіру гладенькою та рівною. Лосось, тріска, тунець і скумбрія — це не лише омега-3, а й потужне джерело колагену. Особливо багато білка міститься у шкірі й кісточках. Щоб отримати максимум користі, готуйте бульйони з рибних наборів або вживайте рибу зі шкіркою. М’ясо. Хоча в самому м’ясі колагену небагато, саме хрящі та шкірка містять достатню кількість білка. Курятина, яловичина, свинина в тушкованому вигляді чи у вигляді рагу чудово підтримують рівень білка молодості та краси. А овочі з вмістом вітаміну С допоможуть краще його засвоїти. Яйця. Невелика кількість колагену міститься в оболонці під шкаралупою яйця. Тому варені яйця — це найкращий варіант, щоб поповнити запаси колагену. А ще вони багаті на білок і жирні кислоти, які стимулюють синтез колагену в організмі.