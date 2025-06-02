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Щоб шкіра сяяла, а суглоби не скрипіли: 5 продуктів з колагеном, які повертають молодість
Якщо хочеться молодості ззовні, треба починати зсередини. Варто їсти продукти, які омолоджуватимуть організм на клітинному рівні, тоді він віддячить енергією, красою та міцним здоров’ям.
Колаген називають «білком краси», адже він відповідає за гладеньку сяйливу шкіру, міцне волосся та нігті. А ще цей білок є основою для здоров’я шкіри, міцних кісток, еластичних зв’язок і гнучких суглобів. Наш організм виробляє колаген самостійно, але вже після 20 років його синтез щороку зменшується приблизно на 1%. Тож якщо вам хочеться мати гладку шкіру, сильні м’язи і не чути хрускоту в колінах, варто звернути увагу на своє харчування. Розповідаємо, посилаючись на ресурс meta.ua, які продукти з вмістом колагену допоможуть тілу довше залишатися молодим і сильним.
Які продукти містять найбільше колагену: омолоджують організм на клітинному рівні
Кістковий бульйон можна вважати справжнім еліксиром для суглобів. Гарячий насичений бульйон з кісток — це потужне джерело природного колагену. Його регулярне вживання сприяє відновленню суглобів, зміцнює кістки, повертає шкірі пружність і сяяння. Ідеальний варіант — холодець або концентрований м’ясний відвар.
Желатин. Це фактично оброблений колаген, отриманий із хрящів і кісток. Додайте в меню домашні желе, панакоту чи заливні страви — і отримаєте потужну підтримку для суглобів та шкіри. Однак варто знати: куповані солодощі часто містять надлишок цукру, тож краще готувати десерти самостійно.
Риба допоможе зберегти шкіру гладенькою та рівною. Лосось, тріска, тунець і скумбрія — це не лише омега-3, а й потужне джерело колагену. Особливо багато білка міститься у шкірі й кісточках. Щоб отримати максимум користі, готуйте бульйони з рибних наборів або вживайте рибу зі шкіркою.
М’ясо. Хоча в самому м’ясі колагену небагато, саме хрящі та шкірка містять достатню кількість білка. Курятина, яловичина, свинина в тушкованому вигляді чи у вигляді рагу чудово підтримують рівень білка молодості та краси. А овочі з вмістом вітаміну С допоможуть краще його засвоїти.
Яйця. Невелика кількість колагену міститься в оболонці під шкаралупою яйця. Тому варені яйця — це найкращий варіант, щоб поповнити запаси колагену. А ще вони багаті на білок і жирні кислоти, які стимулюють синтез колагену в організмі.