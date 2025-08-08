Як смартфон може вплинути на здоров’я / © Pexels

Звичка проводити забагато часу перед екранами — від смартфонів до телевізорів — може становити серйозну загрозу для серцево-судинного здоров’я дітей та молоді.

До такого висновку дійшли данські вчені, результати роботи яких опубліковано в Journal of the American Heart Association.

Аналіз даних понад тисячі учасників двох довгострокових досліджень показав: кожна додаткова година екранного часу суттєво збільшує ризик розвитку високого тиску та інсулінорезистентності. Якщо проводити перед екранами 5–6 годин на день, небезпека зростає вже на 40–60%.

Особливо тривожним виявилося поєднання тривалого користування гаджетами з поганим сном. У 10-річних і 18-річних близько 12% впливу екранного часу на серцево-судинний ризик пояснювалося браком сну та пізнім засинанням.

Дослідники також виявили у крові підлітків специфічний «метаболічний відбиток», який може бути раннім сигналом майбутніх проблем із серцем. Фахівці закликають з дитинства привчати до здорових звичок: обмеження часу перед екранами та нормалізація сну можуть стати дієвим захистом від хвороб у дорослому віці.

Нагадаємо, раніше дослідження показало, що навіть одна страва з високим вмістом насичених жирів тимчасово погіршує кровотік до мозку. Це може підвищити ризик інсульту та деменції, особливо у людей старшого віку.