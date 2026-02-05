Щодня 50 грамів: вчені назвали головний продукт для здоров’я мозку

Щоденне вживання жирного сиру захищає мозок від деменції та хвороби Альцгеймера

Всі гурмани, які роками відмовляли собі в жирних молочних продуктах через страх перед холестерином та зайвою вагою, тепер можуть нарешті насолоджуватись сиром, маслом та вершками. Науковці з Лундського університету у Швеції з’ясували, що споживання жирного сиру та вершків суттєво знижує ймовірність розвитку когнітивних порушень у літньому віці.

Результати своєї 25-річної роботи, яка охопила понад 27 тисяч учасників, дослідницька група опублікувала на офіційному сайті університету.

П’ять шматочків для ясного розуму

Дослідники виявили чітку закономірність: люди, які щодня з’їдали 50 грамів сиру жирністю понад 20%, мали на 13% нижчий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто вживав менше 15 грамів. Якщо перевести це в зрозумілі порції, то йдеться приблизно про п’ять стандартних слайсів сиру на день, які можуть стати смачною профілактикою для здоров’я мозку.

Особливо вражають дані щодо судинної деменції: серед любителів жирного сиру ризик захворіти на неї був нижчим аж на 29%. Також вчені зафіксували позитивний вплив на профілактику хвороби Альцгеймера, проте цей ефект спостерігався лише у тих пацієнтів, які не мали специфічного генетичного фактора ризику (варіант гена APOE e4).

Вершки теж у списку «ліків»

Несподівано корисними виявилися і жирні вершки (30-40% жирності), які так часто критикують дієтологи. Ті учасники експерименту, які додавали до свого раціону 20 грамів вершків щодня, продемонстрували на 16% нижчий ризик розвитку недоумства, ніж ті, хто повністю виключив цей продукт.

Автор дослідження Емілі Сонестедт пояснює цей феномен тим, що ферментовані молочні продукти, такі як сир та йогурт, позитивно впливають на здоров’я судин, що напряму пов’язано зі здоров’ям мозку. На відміну від знежирених аналогів, саме повноцінні жирні продукти демонструють захисний ефект, підтверджуючи нові шведські дієтичні рекомендації про користь щоденного вживання натуральної «молочки» природньої жирності.

