Шестирічна дівчинка старіє задом наперед, як Бенджамін Баттон: фото, подробиці

Вона використовує ходунки, щоб пересуватися, і носить товсті окуляри, щоб бачити.

Шестирічна дівчинка старіє у зворотному напрямку через рідкісне генетичне захворювання, дуже схоже на кіногероя Бенджаміна Баттона.

Про це пише Daily Star.

Попри свій юний вік, Глоя Гарсія пересувається за допомогою ходунків і носить товсті окуляри, щоб бачити, як і герой фільму 2008 року "Загадкова історія Бенджаміна Баттона".

Глоя з Нешвілла, США, страждає на метахроматичну лейкодистрофію (МЛД), рідкісне генетичне захворювання, що вражає мозок і нервову систему, яке лікарі описують як старіння у зворотному напрямку.

Через це захворювання дитина зрештою не зможе ходити, говорити, бачити чи їсти.

Глоя Гарсія / Фото: GoFundMe

Не існує відомих ліків від цього захворювання, а саме лікування може коштувати понад 4 мільйони доларів.

Вбитий горем батько Девід Гарсія розповів американському каналу новин WSMV: "Кожного божого дня я повинен спостерігати за своєю дочкою і шукати спосіб зупинити цю хворобу".

МЛД спричиняє дефіцит ферменту ARSA, що спричиняє пошкодження нервової системи.

Відповідно до сторінки GoFundMe, створеної сім'єю, вчитель Глої почав помічати зміни в ній невдовзі після її шостого дня народження минулого року. Їй було важко ходити, стрибати та бігати, а її вчитель пізніше помітив, що вона "згиналася в талії" і не могла відкрити рюкзак. Дівчинка також страждала на головний біль, через що батько відвіз її до лікарні, де їй поставили діагноз МЛД.

Глоя Гарсія / Фото: GoFundMe

Девід сказав: "Вперше, коли мені сказали, що це саме так, я сказав, що зі мною такого не може статися".

Нагадаємо, подружжя, яке щасливо прожило у шлюбі майже 50 років, померло разом шляхом евтаназії. Пара ухвалила таке рішення після того, як у них обох розвинулися невиліковні хвороби.

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