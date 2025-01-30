ШІ може передбачити ризик раку молочної залози за декілька років до встановлення діагнозу

Алгоритм зміг передбачити, у яких жінок був вищий ризик розвитку раку та у яких молочних залозах з’являється хвороба — за 4-6 років до діагнозу.

Норвезькі вчені розробили алгоритм ШІ, що передбачає ризик раку молочної залози за 4-6 років до встановлення діагнозу. Алгоритм протестували на даних 116 495 жінок та виявили подвійний показник ризику в уражених залозах.

Штучний інтелект може виявити жінок із підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози за кілька років до встановлення діагнозу. Про це пише ScienceAlert із посиланням на Норвезький інститут громадської охорони здоров'я (FHI).

П'ятеро науковців із FHI, Каліфорнійського університету та Вашингтонського університету отримали доступ до комерційної програми на основі штучного інтелекту. Вони провели ретроспективний аналіз мамографії 116 495 жінок, які взяли участь у норвезькій програмі з визначення ризику раку молочної залози в період від 2004-го до 2018 року.

Загалом у 1607 жінок розвинувся рак грудей.

Алгоритм зміг передбачити, у яких жінок був вищий ризик розвитку раку та у яких молочних залозах з’являється хвороба — за 4-6 років до діагнозу.

"Ми помітили, що молочна залоза, в якій згодом розвинувся рак, мала приблизно вдвічі вищий показник ризику за версією штучного інтелекту, ніж інша", — зазначила керівниця програми виявлення раку та дослідницького проєкту штучного інтелекту Солвейг Хофвінд.

У FHI вважають, що штучний інтелект можна використовувати для раннього виявлення раку молочної залози, що зменшує витрати та ефективніше виявляє групу ризику.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що на рак молочної залози хворіють дедалі більше молодих жінок.

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