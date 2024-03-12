ШІ та віртуальна реальність: хірурги провели складну операцію та використанням новітніх технологій

Команда приватної лікарні Кромвеля у Лондоні використала гарнітуру Vision Pro вартістю 2700 фунтів стерлінгів під час операції з відновлення хребта.

Про це пише видання Daily Mail

Операційна медсестра використовувала гарнітуру, щоб відстежувати процедуру та вибрати правильні інструменти.

Окуляри доповненої реальності дозволяли лікарям бачити перед собою реальну картинку з накладеними віртуальними екранами, які показували важливу інформацію про стан пацієнта.

Два фонди Національної служби охорони здоров'я вже ведуть переговори з американською фірмою Exex, яка розробила програмне забезпечення зі штучним інтелектом для гарнітури Apple про потенційний початок його використання.

Уряд Великобританії пообіцяв інвестувати мільярди фунтів стерлінгів у модернізацію ІТ-систем Національної служби охорони здоров'я, прагнучи підвищити ефективність.

Суві Верхо, провідна операційна медсестра лікарні, сказала, що ця технологія "змінила правила гри". За її словами, технологія доповненої реальності виключає людські помилки та здогади та повішає впевненість хірурга у своїх діях.

Базове програмне забезпечення штучного інтелекту також відстежує кожен етап операції й в майбутньому оцінюватиме, наскільки успішно пройшло хірургічне втручання порівняно з аналогічними процедурами, виконаними іншими хірургами.

За словами провідного хірурга лікарні Кромвеля Саєда Афтаба, це програмне забезпечення здатне перетворити операційну медсестру-початківця на спеціаліста з десятирічним досвідом роботи.

Він додав, що ця технологія зробить його операційну бригаду еквівалентом піт-команди Формули-1.

"Ідея в тому, що не має значення, чи були ви хоч раз у житті на піт-стопі. Просто надягніть гарнітуру", — сказав Саєд Афтаб.

Нагадаємо, пацієнт із агресивною формою раку одужав після новаторського лікування. Бен Тротман був єдиним, хто погодився брати участь в експерименті, після того, як лікарі спрогнозували, що йому залишилося жити не більше дев'яти місяців.

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