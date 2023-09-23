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Шість категорій людей, яким не варто їсти волоські горіхи, попри їхні корисні властивості

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Шість категорій людей, яким не варто їсти волоські горіхи, попри їхні корисні властивості

Кому не можна їсти волоські горіхи / Фото: Pexels

Волоські горіхи — цінний і корисний продукт, але їх можна їсти далеко не всім.

Особливість волоських горіхів в значному хімічному складі, з яким не зрівняється жодний інший вид. Волоські горіх корисно вживати, але бувають і вийнятки.

Які хвороби лікує волоський горіх: чому його користо їсти

Завдяки своєму вітамінно-мінеральному складу волоський горіх позитивно впливає на роботу всього організму. Найперше, згідно з багатьма дослідженнями, вони допомагають роботі мозку, покращують пам'ять та якість засвоюванної інформації. Недаремно ядра волоських горіхів схожі на мозок людини. Цьому сприяють вітаміни групи В, йод, залізо, жирні кислоти Омега-3.

Волоські горіхи містять багато заліза, за що їх часто називають антианемічними помічниками. Також вони містять рослинний білок, який є будівельним матеріалом клітин.

Вітаміни групи В, кислоти Омега-3, цинк і йод позитивно впливають на зростання волосся, його зовнішній вигляд, а також допомагають зміцнити нігтьову пластину, покращити стан шкіри.

Волоські горіхи називають природними ліками проти головного болю і спазму. А за допомогою вітаміну Е вони також зменшують розміри і кількість пігментних плям, уповільнюють процеси старіння шкіри.

Стан крові допомагають покращити калій і магній, які також містяться в волоських горіхах. В складі є гормон "мелатонін", який відповідає за швидше і легке засинання.

Кому не можна їсти волоські горіхи

Що лікують волоські горіхи / © Pexels
Що лікують волоські горіхи / Фото: Pexels

Незважаючи на всі корисні властивості, є категорії людей, яким не рекомендовано їсти волоські горіхи. Зокрема, від них краще відмовитися, якщо у вас є такі проблеми:

  • хронічні захворювання кишківника і проблеми, пов'язані з ним — варто обмежити або й зовсім виключити волоські горіхи з раціону, адже велика кількість білків та жирів — це речовини, які важко перетравлюються, що може погіршити перистальтику;
  • захворювання підшлункової залози — особливо панкреатит, а все через високий вміст жирних кислот;
  • проблеми згортання крові — якщо у вас діагностовано високий показник згортання крові, потрібно бути обережними із волоськими горіхами, тому що вони сприяють ще більшому її згущенню, що загрожує утворенням тромбів і важкими наслідками для серцево-судинної системи;
  • часті головні болі — хронічні головні болі (особливо мігрені) є протипоказанням для вживання волоських горіхів, і все через речовину тірамін в їхньому складі, яка здатна провокувати нові напади;
  • алергії — дітям до 7 років взагалі рекомендовано давати лише невелику кількість горіхів, адже вони можуть викликати алергічні реакції;
  • ожиріння — це дуже калорійний продукт, а тому не варто на нього налягати, якщо у вас є зайва вага.

Скільки волоських горіхів на день можна їсти: норма

Насамперед, фахівці не рекомендують поєднувати волоські горіхи з іншими продуктами, особливо вуглеводними. Краще використовувати ядра як варіант для перекушування.

Здоровим людям можна з'їдати, приблизно, 4-6 штук волоських горіхів на день, для людей похилого віку і дітей до 7 років ця кількість зменшена і становить 3-4 ядра. Діабетикам рекомендовано їсти не більше 2-3 горіхів.

Оптимальним часом вважається вечір, адже вони містять мелатонін, який допомагає заснути.

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Дата публікації
Перегляди
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