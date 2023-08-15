Шість найбільших помилок, які роблять жінки після сорока у догляді за своїм здоров'ям

Жінки після сорока стикаються з певними проблемами зі здоров'ям. Але все ще можна виправити, якщо вчасно почати слідкувати за собою.

Якщо ви приділяли увагу собі та своєму здоров'ю в двадцять та тридцять років, то і після сорока особливих проблем не повинно бути. Але хто ж з нас не лінується? Та навіть в такому разі не варто хвилюватися. Після сорока років жінка все ще може зміцнити своє здоров'я та уникнути серйозних проблем в майбутньому.

Жіноче тіло зазнає певних змін після сорока — сповільнюється метаболізм, починає зменшуватися рівень естрогену. Але, якщо уникати шести основних помилок, можна значно покращити своє здоров'я. Про ці шість помилок детально розповіли у виданні Today.

Не дбають про свої очі

Якщо більшість людей все ж намагається дбати за своїм тілом, про очі багато хто забуває. Якщо ви вже давно не проходили комплексне базове обстеження зору, обов'язково зробіть його в сорок років, щоб уникнути серйозніших проблем в майбутньому.

На цьому наголошує офтальмологиня з Медичного центру університетської лікарні в Клівленді (штат Огайо) Емі Чжан. В цей період вашого життя лікарі звернуть особливу увагу на можливий розвиток глаукоми (яка на ранніх стадіях відрізняється втратою периферичного зору, а пізніше проблемами з центральним зором), проблему "сухого ока". Навіть якщо у вас все життя був відмінний зір, саме після 40 у багатьох жінок розвивається пресбіопія (ускладнює фокусуватися на предметах поблизу).

Забувають про контроль народжуванності

Хоча з віком фертильність дійсно зменшується, але сексуально активні жінки після сорока, які не хочуть завагітніти, повинні пам'ятати про контроль народжуванності. Гінекологиня Морін Веліхан з Вест-Палм-Біч (Флорида) вважає, що незапланована вагітність — це проблема не лише підлітків. Жінки після сорока також перебувають у зоні ризику, який не зменшується, поки жінка не досягне менопаузи.

Оральні контрацептиви — чудовий вибір жінок після 35 років, які не палять, тим більше, що вони пропонують додаткові переваги. Зокрема, зменшення крововтрати під час менструації, контроль передменструального синдрому, зниження ризику раку яєчників і матки.

Не звертають увагу на щільність кісток і м'язову масу

Як слідкувати за здоров'ям жінці після 40 років / Фото: pixabay.com

Після сорока тіло жінки змінюється під впливом гормонів. Якщо вас турбує невелика зайва вага чи жир внизу живота, можна дати відсіч цій проблемі. Але не варто пробувати різні модні дієти, часто вони не забезпечують ключових поживних речовин, які потрібні жінці цього віку, щоб зберегти щільність кісток та м'язову масу. Потенційно така нестача також може призвести до остеопорозу в майбутньому. На цьому наголошує дієтологиня, представниця Академії харчування та дієтології Хізер Мангієрі.

Вона радить жінкам після сорока звернути увагу на кількість вітаміну D в організмі, додати до раціону вітаміни з кальцієм (потрібно отримувати щонайменше 1000 мк щодня). Якщо ви не хочете пити медикаменти, потрібно щоденно з'їдати три порції молочних продуктів.

У підтриманні ідеальної форми в будь-якому віці допомагають фізичні вправи. В Національному фонді остеопорозу (США) рекомендують 30-хвилинні вправи з обтяженнями впродовж всього тижня та вправи для зміцнення м'язів два-три рази на тиждень.

Не планують обстеження молочних залоз

Американське онкологічне товариство рекомендує проводити щорічну мамографію, починаючи від 40 років. Директорка відділу візуалізації молочної залози в Медичному центрі University Hospitals Case Донна Плеча погоджується з такими рекомендаціями. За її словами, саме виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях є найкращим способом його ефективного лікування.

Дослідження Національного інституту раку показують, що скринінгова мамографія зменшує кількість смертей від раку молочної залози серед жінок віком від 40 до 74 років, особливо серед жінок старше 50 років. Також лікарі наголошують на важливості регулярного самообстеження.

Забувають про сон

Сім'я та робота забирають весь час, але якщо ви хочете бути здоровими, обов'язково правильно відпочивайте. Фахівець зі сну в клініці Майо в Рочестері (штат Міннесота) Р. Роберт Огер вважає, що безсоння або брак сну можуть відігравати важливу роль у розвитку хвороб серця та ожиріння.

В Національному фонді сну (США) рекомендують дорослим у віці від 25 до 64 років спати 7-9 годин на ніч. Щоб покращити сон, рекомендовано лягати і прокидатися завжди в один і той самий час, навіть у вихідні. Завдяки розкладу наш біологічний годинник правильно працює. Також пам'ятайте, що в спальні повинно бути темно і прохолодно.

Не проводять скринінги на діабет

Після 40-45 років варто провести скринінг діабету II типу за допомогою простого тесту на глюкозу натщесерце та гемоглобін. Якщо тест негативний, обстеження знову проводять через три роки. Однак, у разі, коли діагностовано переддіабет, варто пам'ятати про правильну дієту та фізичне навантаження. Згідно з дослідженнями, втрата ваги всього на 5-7% від загальної ваги тіла та заняття спортом впродовж 30 хвилин п'ять днів на тиждень допомагають знизити ризик розвитку діабету на 60%.

Читайте також: