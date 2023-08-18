Шість причин завести в домі кота, щоб забути про стрес та хвороби: медики рекомендують

Вчені довели, що ті люди, які тримають в домі кота, живуть на 10 років довше. Адже сучасне життя передбачає безліч стресових ситуацій для всіх нас. Ми намагаємося його позбутися будь-якими доступними способами: купуємо заспокійливе, ходимо до психологів. Але не варто вдаватися до сильнодіючих ліків чи сеансів у психотерапевта. Медики радять завести домашнього улюбленця – кота. Часом ці пухнастики можуть зекономити купу грошей, які зазвичай витрачаються на антидепресанти чи лікарів. А ще вони позитивно впливають на загальний стан нашого здоров’я і навіть підвищують імунітет.

Знімають стрес і тривогу

Фахівці вже давно довели: коли кіт мурликає, то людина заспокоюється та розслабляється. Зникають стрес, роздратованість та тривожні стани. Приємні повільні погладжування котика заспокоюють пульс та стабілізують артеріальний тиск. Коти навіть можуть рятувати людей від важких емоційних станів. Тому спеціалісти рекомендують тримати не менше години тварину на руках тим, хто має часті головні болі, схильний до неврозів, депресій та хронічної втоми.

Зцілюють своїм муркотінням

Муркотіння кота – це звукові сигнали на частоті коливань від 20 до 50 Гц. Тому воно позитивно впливає на нервову систему людини, зміцнює імунітет та прискорює процеси одужання від різноманітних захворювань. Медичні спеціалісти зробили важливе відкриття: під дією звукових коливань котячого муркотіння зміцнюється кісткова тканина, збільшується її щільність, в рази пришвидшується зрощення кісток при переломах. Особливо корисно мати в домі кота людям похилого віку для лікування остеопорозу. Також коти відомі як прекрасні масажисти, що знімають напругу м’язів спини та шиї.

Дають безумовну любов

Кицьки вміють виявляти прив’язаність та можуть формувати глибокі емоційні зв’язки з людиною. Хоча вони досить самостійні істоти і чудово почуваються наодинці. Безумовна любов домашнього улюбленця формуватиме відчуття безпеки у свого власника. Це на кшталт прийому у психолога, який створює таку атмосферу, щоб людина почувалася у безпеці та могла повністю довіритися і розкритися лікареві.

Самі вдячні та розуміючі слухачі

Вчені довели, що котики вміють дуже уважно слухати своїх господарів. Так, вони не можуть відповідати людині словами, але по їхньому поглядові стає зрозуміло, що кіт вас розуміє та підтримує мурчанням. А ще домашній улюбленець ніколи не стане вас перебивати, засуджувати, давати непрохані поради чи аналізувати ваші слова і вчинки. Тому від такого домашнього терапевта лише одні плюси.

Інтуїтивно відчувають, коли потрібна підтримка

Коти дуже розумні тварини і чітко сканують почуття та емоції свого господаря. Тому вони часто навмисно смішать людей різноманітними витівками або лягають на коліна, щоб втішити та заспокоїти. До того ж, кицьки допомагають своїм господарям краще відчувати емоції та переживання інших людей. Це визначили британські вчені, які проводили дослідження поведінки цих тварин.

Ідеальні ліки від самотності

Кіт принесе безцінну користь самотнім людям, серед яких багато творчих особистостей. Адже історично відомо, яку велику роль відігравали домашні улюбленці в житті відомих письменників, громадських діячів, політиків та вчених. Наприклад, кардинал Ришельє залишив своїм котам, а їх було аж 14, дуже великий спадок. Письменник Ернест Гемінґвей обідав зі своїми котами за одним столом. А Віктор Гюго дуже любив свого кота Гавроша.

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