Шість років не могла їсти та худнула на очах: у Львові успішно прооперували жінку, яка миттєво втрачала вагу

Львівські хірурги прооперували пацієнтку з м’язовою аномалією між стравоходом і шлунком, яка шість років не могла нормально харчуватися. Кожний ковток спричиняв нудоту, тож вона худнула на очах.

Про цей випадок розповіли лікарі Першого медичного об'єднання Львова.

31-річній Любові Прокопенко з Черкас шість років намагалася встановити діагноз. Кожен прийом їжі провокував у неї блювоту. Найважчим став для неї 2023 рік, впродовж якого жінка стратила втратила 10 кілограмів.

Надскладну операцію провели у Львові. Пацієнтка 6 років не могла їсти та худнула на очах Фото Першого медичного об'єднання Львова

Вона роками шукала спеціалістів, які допомогли б їй одужати.

"Жодні обстеження не давали результату: лікарі не могли поставити діагноз. Ба більше, жінку скеровували до психіатрів. Мовляв, вона собі щось надумала", – розповідають фахівці Львова.

Надскладну операцію провели у Львові. Пацієнтка 6 років не могла їсти та худнула на очах Фото Першого медичного об'єднання Львова.

Що спричиняло нудоту та миттєву втрату ваги

Три роки тому медики встановили, що пацієнтка страждає через ахалазію стравоходу – розлад моторики органу, для якого характерна втрата перистальтики і неспроможність нижнього стравохідного сфінктера повністю розслаблятися у відповідь на ковтання.

Оперувати жінку тоді не зважилися.

"Простими словами, стравохідний сфінктер замикався та не розтискався. У пацієнтки стравохід розширився до 6 сантиметрів, а місце звуження – сфінктер – був 4 міліметри. Це – критично вузький отвір, через який їжа не може потрапити у шлунок. Якщо б жінку не прооперували та не відновили змогу харчуватись, надалі вона б могла померти", – пояснюють медики.

Надскладну операцію провели у Львові. Пацієнтка 6 років не могла їсти та худнула на очах Фото Першого медичного об'єднання Львова.

У Центрі хірургії Лікарні Святого Пантелеймона Любов Прокопенко оперували мініінвазивно. Операція тривала лише годину.

"Технічно операція є складною та ювелірною. Під час втручання хірурги розсікли м'язи, які затиснули отвір між стравоходом і шлунком, та сформували манжету, аби вміст стравоходу міг вільно проходити до шлунка та не повертався назад", – зазначають лікарі.

Після втручання пацієнтка провела у лікарні лише три дні. Вона добре почувалася і її виписали.

"Вона не лише почала їсти, у неї з’явився апетит", – розповів хірург Андрій Стасишин.

Нагадаємо, в Інституті Амосова в Києві провели унікальну операцію з порятунку воїна. Втручання виявилося складним, тому що уламок застряг у важливій структурі серця.

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