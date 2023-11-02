Шість років не могла їсти та худнула на очах: у Львові успішно прооперували жінку, яка миттєво втрачала вагу

Лікарі провели "ювелірну" операцію.
Львівські хірурги прооперували пацієнтку з м’язовою аномалією між стравоходом і шлунком, яка шість років не могла нормально харчуватися. Кожний ковток спричиняв нудоту, тож вона худнула на очах.
Про цей випадок розповіли лікарі Першого медичного об'єднання Львова.
31-річній Любові Прокопенко з Черкас шість років намагалася встановити діагноз. Кожен прийом їжі провокував у неї блювоту. Найважчим став для неї 2023 рік, впродовж якого жінка стратила втратила 10 кілограмів.
Вона роками шукала спеціалістів, які допомогли б їй одужати.
"Жодні обстеження не давали результату: лікарі не могли поставити діагноз. Ба більше, жінку скеровували до психіатрів. Мовляв, вона собі щось надумала", – розповідають фахівці Львова.
Що спричиняло нудоту та миттєву втрату ваги
Три роки тому медики встановили, що пацієнтка страждає через ахалазію стравоходу – розлад моторики органу, для якого характерна втрата перистальтики і неспроможність нижнього стравохідного сфінктера повністю розслаблятися у відповідь на ковтання.
Оперувати жінку тоді не зважилися.
"Простими словами, стравохідний сфінктер замикався та не розтискався. У пацієнтки стравохід розширився до 6 сантиметрів, а місце звуження – сфінктер – був 4 міліметри. Це – критично вузький отвір, через який їжа не може потрапити у шлунок. Якщо б жінку не прооперували та не відновили змогу харчуватись, надалі вона б могла померти", – пояснюють медики.
У Центрі хірургії Лікарні Святого Пантелеймона Любов Прокопенко оперували мініінвазивно. Операція тривала лише годину.
"Технічно операція є складною та ювелірною. Під час втручання хірурги розсікли м'язи, які затиснули отвір між стравоходом і шлунком, та сформували манжету, аби вміст стравоходу міг вільно проходити до шлунка та не повертався назад", – зазначають лікарі.
Після втручання пацієнтка провела у лікарні лише три дні. Вона добре почувалася і її виписали.
"Вона не лише почала їсти, у неї з’явився апетит", – розповів хірург Андрій Стасишин.
Нагадаємо, в Інституті Амосова в Києві провели унікальну операцію з порятунку воїна. Втручання виявилося складним, тому що уламок застряг у важливій структурі серця.
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