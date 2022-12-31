Шість секретів довголіття від людей, які прожили 100 років: і деякі по-справжньому жартівливі

Мрієте дізнатися, як дожити до 100 років? ТСН.ua підібрав поради та секрети людей, які змогли це зробити. І деякі з них жартівливі і досить унікальні.

Якщо ви хочете жити дуже довго, то деякі речі можуть підвищити ваші шанси. Наприклад, вчені стверджують, що потрібно дотримуватися правил здорового харчування, забути про паління, регулярно займатися спортом та зменшити кількість споживання алкоголю. Але якщо поспілкуватися із тими людьми, які дійсно дожили до 100 років, можна із здивуванням помітити, що у них є власні правила. І деякі з них досить цікаві та навіть жартівливі Шість довгожителів поділилися своїми секретами з виданням Best Life.

Живіть моментом

Норман Лір довгий час працював продюсером телевізійним шоу та сценаристом деяких з них. 27 липня 2022 року йому виповнилося 100 років. У своєму інтерв'ю для USA Today він розповів, що досі знаходить сенс в кожному новому дні. Тоді як інші люди бігають зранку, щоб покращити стан свого здоров'я, він цим не займається. Лір просто прокидається, знаходить те, що йому до душі і робить це. Такий подарунок він дарує сам собі кожного дня.

А в соціальній мережі він поділився з читачами порадою свого довгого та щасливого життя: "Момент між минулим та сьогоденням... Цінуйте його. Використовуйте його".

Не одружуйтесь

1887 року в Мексиці народилася Леандра Бесерра Лумбрерас. Жінка прожила 127 років і померла 2015 року. Після її смерті родина поділилася секретом довголіття Леандри. Його було опубліковано в Daily Mail і він досить простий: "Я добре харчуюся, сплю цілими днями і ніколи не була заміжньою".

Моліться та їжте "особливі" родзинки

Про Люсію ДеКлерк, жительку Нью-Джерсі, стало відомо минулого року, коли їх поставили діагноз COVID-19. Здавалося б, що це звичайне діло, однак на той час Люсії було 105 років. Щойно отримавши друге щеплення, жінка повністю одужала. А потім дала інтерв'ю The New York, в якому поділилася своїми секретами довголіття: "Молитва. Молитва. Молитва. Робити все маленькими кроками. А ще жодної шкідливої їжі". Її ще одна порада була досить цікавою. Адже вона рекомендує щоранку з'їдати дев'ять родзинок, які потрібно попередньо замочити у джині і настоювати дев'ять днів.

Алкоголь з кавою

Як дожити до 100 років? / Фото: Pexels

"Джо" Джузеппе Сільвері, емігрант з Італії, який проживає в Канаді, 2019 року святкував свій 100-літній ювілей. Тоді ж він поділився секретом довголіття. Його стратегія полягає в тому, щоб зустрічатися з сусідом між дев'ятою та десятою ранку щодня, щоб випити чашечку еспресо з алкоголем на вибір (бренді або граппа).

Хоча його син Ернесто додав, що батько також притримується більш традиційних порад для здоров'я. Зокрема, він багато часу проводить в саду на свіжому повітрі, фізично працює та добре харчується.

Уникайте чоловіків та їжте кашу

Джессі Галлан із Шотландії, якій 2015 року виповнилося 109 років, свого часу поділилася із світом секретом довголіття. У своєму інтерв'ю для Daily Mail вона розповіла: "Мій секрет довгого життя полягає в тому, що я тримаюся подалі від чоловіків. Вони просто приносять більше клопоту, ніж того варті". Також вона додала, що намагається займатися спортом і щоранку їсть велику тарілку теплої каші.

Займайтесь спортом

Танцюрист британського походження Генрі Дантон 2019 року святкував свій 100-й день народження. Цього дня він поділився з виданням Today секретами довголіття, які допомогли йому залишатися здоровим всі ці роки: "Ви повинні піклуватися про себе. Це тіло — це єдине, що у вас є. Вам дали чудовий інструмент, за яким ви повинні доглядати".

Також він додав, що не планує йти на пенсію (Генрі працює вчителем балету), адже вона допомагає підтримувати його фізичну і розумову активність. А також сказав, що вірить — фізичні вправи є відповіддю на все. Дантон поділився, що приділяти час улюбленій справі та зберігати оптимізм також сприяють міцному здоров'ю. Він додав: "Немає абсолютно жодного сенсу робити ваше життя нещасним. Ваш настрій абсолютно впливає на вас фізично".