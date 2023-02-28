Шість звичок, які знижують ризик захворювання на деменцію

Нові дослідження свідчать, що фактори здорового способу життя можуть скоротити шанси на розвиток деменції.

Науковці протягом двох десятиліть проводили дослідження щодо здорових звичок життя у середньому віці, які знижують ризик захворювання на деменцію. Дослідження буде представлено на щорічній зустрічі Американської академії неврології у Бостоні.

Про це пише Independent.

У дослідженні брали участь 13 720 жінок-учасників із середнім віком – 54.

"Хороша новина полягає в тому, що вибір здорового способу життя в середньому віці може призвести до зниження ризику деменції в подальшому житті", - говорять науковці.

Як можна знизити ризик деменції:

фізичні навантаження;

здорова їжа;

не палити;

вживати менше алкоголю;

контроль емоцій та психологічного здоров'я;

щорічний медогляд.

Деменція – синдром стійкого порушення когнітивних функцій внаслідок органічного ураження мозку, викликає порушення абстрактного мислення, провокує втрату здатності критично мислити. Частота деменції зростає з віком: від 2 % – у віці до 65 років, до 20 % – у людей 80 років і старше.

Нагадаємо, чоловік через любов до вейпів кашляв вісім годин кров'ю і викашляв її півтора літра.

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