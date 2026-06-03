Шість звичайних продуктів, які врятують ваш кишківник: лікар розкрив простий секрет довголіття

Шість звичайних подуктів з супермаркету можуть врятувати ваш кишківник

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Провідний австралійський експерт зі здоров’я кишківника та мікробіома Пол Фрумс розкрив список із шести недооцінених повсякденних інгредієнтів, які здатні суттєво покращити загальний стан організму в довгостроковій перспективі. За словами фахівця, більшість людей навіть не підозрюють про необхідність цих продуктів і споживають їх у критично недостатній кількості.

Про це пише Daily Mail.

Магія поліфенолів та їхній вплив на організм

Гастроентеролог і співзасновник профільної клініки Пол Фрумс, який регулярно ділиться науково обґрунтованими порадами, цього разу звернув увагу на поліфеноли. Це природні рослинні сполуки, які відіграють надзвичайно важливу роль у підтримці мікробіома кишківника, хоча багато хто про них ніколи не чув. Лікар пояснив, що замість повного розщеплення в організмі ці речовини потрапляють безпосередньо до товстої кишки, де їх активують корисні бактерії, перетворюючи на потужні протизапальні елементи.

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«Ваш мікробіом кишківника — це головне місце, де вони активуються», — наголосив Пол Фрумс.

Фахівець зазначив, що ці сполуки безпосередньо пов’язані з низкою вагомих переваг для здоров’я, серед яких зниження ризику серцевих захворювань, зменшення метаболічної дисфункції та уповільнення вікового зниження когнітивних функцій. Попри те, що такі речовини містяться в багатьох рослинах, експерт виділив п’ятірку найкращих джерел, які значно перевершують усі інші варіанти на полицях магазинів.

Найкращі продукти для щоденного меню

Очолює цей рейтинг лохина, яка насичена антиоксидантними рослинними сполуками та здавна вважається основою здорового харчування. До списку обов’язкових покупок лікар також додав темний шоколад із високим вмістом какао та зелений чай, який славиться своїм багатством на поліфеноли й статусом одного з найкорисніших напоїв у світі.

Крім того, гастроентеролог настійно рекомендує використовувати оливкову олію першого віджиму, яка є головним компонентом середземноморської дієти та ефективно підтримує здоров’я серця. Завершують перелік найкорисніших суперфудів червона цибуля та гранат, адже вони містять значні обсяги речовин, що живлять життєво необхідні кишкові бактерії.

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За словами лікаря, зазвичай люди регулярно споживають щонайбільше один продукт із цього переліку, однак він закликає додати до раціону всі п’ять, щоб не позбавляти свій організм головного джерела вхідних корисних елементів. Фрумс також підкреслив, що турбота про кишківник є дуже індивідуальною справою, тому важливо зосередитися саме на збагаченні меню корисними компонентами, а не лише на сліпому виключенні тих продуктів, які можуть викликати дискомфорт.

Нагадаємо, експерти назвали найбільш недооцінений молочний продукт, який треба їсти якомога частіше. Він поєднує високу поживну цінність, легку засвоюваність і приємний смак. А завдяки великій кількості білка, кальцію, фосфору та вітамінів може стати чудовим доповненням до щоденного раціону та принести неабияку користь для здоров’я.

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