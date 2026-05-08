Шкарпетки в морозилці та теплий душ: лікарка назвала несподівані способи заснути в спеку

Перегрівання організму вночі може суттєво впливати на сон. Лікарка радить класти шкарпетки до морозилки перед сном у спеку, щоб легше заснути та покращити якість нічного відпочинку.

Про це повідомило видання Express.

За словами президентки Британського товариства сну, консультантки зі сну докторки Еллі Гейр, надто висока температура під час сну може скорочувати фазу глибокого сну, яка відповідає за відновлення організму. Саме через це люди часто прокидаються втомленими навіть після достатньої кількості годин у ліжку.

Однією з порад для кращого сну в спеку стало охолодження ніг перед відпочинком. Гейр пояснила, що стопи беруть участь у регуляції температури тіла, тому їхнє охолодження може допомогти швидше заснути. Для цього вона рекомендує покласти пару трохи вологих шкарпеток до морозильної камери приблизно на 10 хвилин, а потім одягнути їх перед сном.

Ще одна рекомендація стосується душу перед відпочинком. Попри поширену думку, холодний душ не завжди є найкращим варіантом у спеку. За словами експертки, теплий душ приблизно за годину до сну може допомогти організму ефективніше охолоджуватися. Це відбувається через розширення кровоносних судин у шкірі, завдяки чому після душу тіло швидше віддає тепло.

Фахівчиня також радить уникати перед сном важкої їжі, алкоголю та інтенсивних фізичних навантажень. Усе це може підвищувати температуру тіла та ускладнювати засинання.

Окремо докторка Еллі Гейр звернула увагу на вплив харчування на якість сну. За її словами, дослідження показують, що раціон із низьким вмістом клітковини та великою кількістю насичених жирів і цукру може робити сон поверхневішим і менш відновлювальним.

Натомість середземноморську дієту пов’язують із кращою якістю сну та його більшою тривалістю. Йдеться про харчування, у якому переважають овочі, фрукти, риба, оливкова олія, бобові та продукти з високим вмістом клітковини.

