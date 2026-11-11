Шкіра буквально "розплавилася": непотрібні ліки перетворили життя 36-річної жінки на жахіття

Пігулки / © unsplash.com

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36-річна жителька американського штату Джорджія Халія Шоу пережила смертельно небезпечну реакцію на звичайний лікарський препарат, після якої 95% її шкіри вкрилися важкими ураженнями. Жінка впала в кому на 37 днів, а після пробудження мусила заново вчитися ходити, їсти та ковтати. Через роки вона ледь не зіткнулася з повторенням трагедії після призначення іншого поширеного препарату — антибіотика.

Про її історію розповідає британське видання Mirror.

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Проблеми Халії почалися після того, як через сильне психологічне навантаження вона звернулася до кризового психотерапевтичного центру. На той час жінка намагалася поєднувати навчання в магістратурі з роботою на повну та неповну ставки й відчувала, що більше не справляється.

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Медики діагностували в неї біполярний розлад і призначили ламотриджин — препарат, який застосовують для лікування певних психічних і неврологічних розладів.

Хоча спочатку лікування мало позитивний вплив на її психологічний стан, згодом організм відреагував на медикамент катастрофічно. Протягом кількох тижнів шкіра жінки почала відшаровуватися. За її словами, одного разу посеред ночі вона прокинулася й побачила, що шкіра буквально сповзає з очей та губ.

У Халії розвинувся синдром Стівенса — Джонсона (ССД) — рідкісна, але небезпечна для життя реакція гіперчутливості, яка спричиняє важке ураження шкіри та слизових оболонок.

У січні 2014 року її стан різко погіршився: температура піднялася до 40 градусів, а тіло вкрили висипи та пухирі. Жінка впала в кому, яка тривала 37 днів. Після пробудження виявилося, що важкі ураження охопили 95% поверхні її шкіри.

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Згодом з’ясувалося, що діагноз біполярного розладу був помилковим. Тобто препарат, який спричинив настільки руйнівні наслідки, їй узагалі не мали призначати.

Реакція після звичайного антибіотика

Після першого випадку Халію попередили, що вона має підвищений ризик повторної реакції на певні медикаменти. Зокрема, їй рекомендували уникати препаратів, споріднених із ламотриджином.

Однак у липні 2025 року жінка знову опинилася в небезпечній ситуації. Через сильний зубний біль вона звернулася до стоматолога, який виявив інфекцію та призначив амоксицилін — поширений антибіотик.

Халія спочатку висловила побоювання щодо прийому препарату, нагадавши лікарю про перенесений синдром Стівенса — Джонсона. Проте, за її словами, стоматолог запевнив, що попередня реакція була лише алергією на конкретний медикамент.

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Після початку лікування ситуація швидко погіршилася.

«Через два дні моє обличчя почало набрякати, а тіло пекло зсередини. Здавалося, ніби випрямляч для волосся випалює мої внутрішні органи», — розповіла американка.

Особливо сильне печіння вона відчувала в роті, очах та статевих органах. Жінка припинила приймати антибіотик і звернулася до відділення невідкладної допомоги. Втім, за її словами, там не надали належної уваги її попередньому діагнозу та призначили додаткові препарати.

Халія вирішила відмовитися від подальшого прийому ліків, побоюючись повторення катастрофічних наслідків.

Чому небезпечно ігнорувати рідкісну реакцію

За словами Халії, перенесений синдром Стівенса — Джонсона назавжди змінив її ставлення до медикаментів. Вона переконана, що медичні працівники повинні уважніше ставитися до повідомлень пацієнтів про попередні важкі реакції на препарати.

Американка також зазначила, що повторна реакція почалася ще до появи характерного висипу, тому вона вирішила не чекати подальшого погіршення.

Згодом для лікування інфекції їй підібрали інший антибіотик у меншій дозі. За її словами, цей досвід змусив її замислитися над тим, наскільки важливими можуть бути правильний вибір препарату та дозування.

Водночас сама історія Халії не доводить, що зменшення дози амоксициліну є безпечним способом запобігти синдрому Стівенса — Джонсона. Підозра на таку реакцію потребує невідкладної медичної оцінки, а самостійно змінювати лікування або підбирати альтернативні препарати небезпечно.

Після коми довелося заново вчитися жити

Наслідки першого епізоду захворювання виявилися настільки важкими, що після виходу з коми Халії довелося фактично відновлювати базові навички.

«Мені довелося повністю наново вчитися ходити, їсти, ковтати — робити абсолютно все», — пригадує вона.

Жінка досі не змогла повністю оговтатися від пережитого. Вона також зіткнулася зі значними фінансовими труднощами через витрати на лікування та юридичну допомогу. За інформацією Mirror, зараз Халія збирає кошти через платформу GoFundMe, щоб домогтися справедливості та покрити витрати на подальший догляд.

Американка зізнається, що найбільше боїться повторення ситуації, коли медики не дослухаються до її попереджень про небезпечну реакцію на ліки.

Нагадаємо, у Польщі 50-річна жінка 30 років не виходила з квартири. Жінку вдалося госпіталізувати після благань її матері про допомогу.

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