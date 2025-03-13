Шлюб збільшує ризик ожиріння у чоловіків утричі: вчені назвали причини

Дослідження польських учених виявило, що сімейні люди частіше набирають зайву вагу, але лише для чоловіків шлюб у рази збільшує ризик ожиріння.

Згідно з останніми дослідженнями, проведеними вченими з Національного інституту кардіології у Варшаві, шлюб потроює ризик ожиріння у чоловіків. При цьому у жінок такого зв'язку вчені не виявили.

Про це пише The Guardian.

На відміну від чоловіків, для жінок такими руйнівними факторами, що ведуть до ожиріння, виявилися депресія (подвоює ризик ожиріння) та недостатня грамотність у питаннях здоров'я (збільшує ризик ожиріння на 43%). У той же час у чоловіків не було виявлено жодного зв'язку між цими факторами та ожирінням.

Проблема ожиріння в усьому світі стає дедалі актуальнішою. Глобальні показники ожиріння зросли більш ніж удвічі від 1990 року. Нині понад 2,5 мільярди дорослих і дітей мають надмірну вагу або страждають на ожиріння. За прогнозами фахівців, до 2050 року понад половину дорослих та третина дітей у всьому світі матимуть проблеми із зайвою вагою.

Усім уже добре відомий негативний вплив на ризик ожиріння неправильного харчування, відсутності фізичної активності, генетики, екології та супутніх захворювань. Тепер польські вчені вирішили вивчити соціальні чинники, які можуть призвести до зайвої ваги та ожиріння. Вони вивчили медичні дані 2405 осіб, середній вік яких становив 50 років, щоб встановити зв'язок між збільшенням маси тіла та сімейним становищем.

Дослідження показало, що одружені чоловіки в 3,2 рази частіше страждають на ожиріння, ніж неодружені, а у жінок ожиріння не пов'язане з сімейним становищем. Але проблема просто зайвої ваги виявилася актуальною як для чоловіків, так і для жінок, які пов'язали себе сімейними стосунками, в порівнянні з тими, хто перебував у пошуку партнера. Шлюб збільшує ймовірність зайвої ваги на 62% у чоловіків та на 39% у жінок.

Додатковий ризик становить вік: з кожним роком ризик надмірної ваги збільшується на 3% у чоловіків і на 4% у жінок, а ризик ожиріння — на 4% у чоловіків і на 6% у жінок.

На думку вчених, чоловіки можуть бути більш схильні набирати вагу після одруження через такі фактори, як переїдання, сімейні застілля та зниження фізичної активності, тоді як жінки, ймовірно, більше турбуються про свою вагу та зовнішність навіть після заміжжя через соціальні стереотипи.

Нагадаємо, багато чоловіків та деякі жінки стикаються з проблемою так званого "пивного живота". Експерти розповіли через що виникає ця проблема і як позбутися пивного живота.

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