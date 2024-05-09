Шматок металу в мозку: хірурги врятували 9-річного Михайла, який потрапив під обстріл росіян (фото)

Фахівці видалили вбивчий шматок металу довжиною 8 мм з мозку Михайлика Воловикова з Херсона. Під час ворожого обстрілу хлопець дістав надважке поранення.

Про операцію розповіли нейрохірурги Першого медичного об'єднання Львова.

Напередодні Нового року, 31 грудня, хлопчик отримав надважке поранення голови під час чергового мінометного обстрілу міста.

Маленький уламок, який вдалося видалити нейрохірургам зі Львова

Друзі потрапили під обстріл

До того, як почався обстріл, хлопчик зі своїм 11-річним товаришем перебували в кафе. Під час тривоги діти швидко забігли у службове приміщення, проте це їх це не врятувало — уламки прошили стіни. Уламки влучили Михайликові прямо в голову, а його друг загинув на місці.

Спершу за життя Михайлика боролися херсонські лікарі, а вже у Миколаєві хлопцю зробили операцію з видалення уламків роздробленого черепа.

Уламок міни в головному мозку дитини лікарі залишили на місці, адже він надто глибоко розташувався.

Михайла паралізувало

Коли Михайлик опритомнів, виявилось, що ліва частина його тіла повністю паралізована — знерухомлені рука, нога і пів обличчя.

Перші кроки хлопчик зміг зробити лише за місяць після поранення. І це далося йому дуже важко. Ще за кілька місяців щоденної реабілітації дитина могла підняти ліву руку та більше впевнено пересуватися.

Проте згодом у Михайлика почалися судомні напади. Однією з ймовірних причин цього наслідку воєнної травми у дитини міг бути той самий уламок у мозку.

"Батьки вирішили не чекати, поки уламок призведе до ще гірших ускладнень, і почали шукати лікарів, які б взялися за складну операцію", — розповіли фахівці.

Родина звернулася до львівських спеціалістів Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії Дитячої Лікарні Святого Миколая.

"Наші нейрохірурги погоджуються допомогти Михайлику. Але завдання надважке — дрібненький уламок зупинився недалеко від ділянки, яка контролює рухи всієї лівої частини тіла. Ми з командою ухвалили складне рішення. Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 см в мозку та ще й в дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати”, — розповідає дитячий нейрохірург Михайло Ловга.

Маленький уламок, який вдалося видалити нейрохірургам зі Львова

Вилучили з мозку 8-міліметровий уламок ворожого залізяччя

Під контролем мікроскопа та системи нейромоніторингу лікарі клініки таки змогли безпечно дістатися ділянки головного мозку, де розташувався 8-міліметровий уламок ворожого залізяччя.

Нейрохірурги дістати уламки. В ході цієї ж операцію вони також закрили відсутню частину черепа титановою пластиною. Все начебто пройшло добре.

Але з полегшенням родина хлопчика та медики видихнуть лише за кілька днів після операції, коли хлопчик опритомніє. Ось тепер уже можна говорити про успішність втручання: рухові функції не погіршилися.

Маленький уламок вдалося видалити нейрохірургам зі Львова

Реабілітація після операції і тривале відновлення

Аби покращити рухові функції, на хлопчика чекає реабілітація. Згодоим з хлопчиком займатимуться фізичні терапевти клініки. Також спеціалісти намагатимуться поліпшити психічний стан дитини.

"Після пережитого в Михайлика розвинулись страхи та тривога: він мало говорить, проявляє уникаючу поведінку та боїться відходити від мами. А вона повсякчас підбадьорює сина словами: “Ти тепер у нас титановий як супергерой", — розповідають у клініці.

Михайлик з Херсона після операції Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Зараз хлопчик мріє повернутися додому і щоби його місто більше не обстрілювали. Та з гордістю промовляє: “Україна переможе! Херсон переможе!”.

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