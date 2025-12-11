Шоколад проти старіння: вчені виявили в какао ключ до довголіття

Чорний шоколад має властивості подовжувати життя / © Pixabay

Реклама

Темний шоколад може мати значно більше користі, ніж просто багатий смак. Як показали нові наукові дані, його природна сполука теобромін здатна впливати на біологічне старіння людини.

Про це пише видання Daily mail.

Основний інгредієнт темного шоколаду — какао — містить теобромін, ключову сполуку, яка природним чином виробляється рослинами. Ця сполука зменшує біологічний вік — показник того, наскільки пошкоджено клітини людей з часом.

Реклама

Вважається, що теобромін знижує кров’яний тиск, сприяє метаболізму жирів, посилює кровотік, покращує когнітивні функції та бореться з віковим зниженням когнітивних здібностей.

Однак, як саме теобромін впливає на швидкість старіння, вчені поки не з’ясували. Команда дослідників поки що не впевнена, чи цей ефект є унікальним лише для теоброміну, чи теобромін може взаємодіяти з іншими сполуками темного шоколаду, такими як поліфеноли, які, як відомо, мають корисний вплив на здоров’я людини.

Такі рослинні сполуки в раціоні можуть впливати на старіння організму, змінюючи спосіб вмикання або вимикання генів.

Фахівці також підтвердили, що завдяки високому вмісту антиоксидантів та мінералів чорний шоколад уповільнює старіння, запобігає виникненню онкології, серцево-судинних захворювань. Він корисний для пам’яті та роботи мозку.

Реклама

«Це дуже цікаве відкриття, і наступні важливі питання полягають у тому, що стоїть за цим зв’язком і як ми можемо далі досліджувати взаємодію між харчовими метаболітами та нашим епігеномом? Такий підхід може привести нас до важливих відкриттів у галузі старіння та, крім того, у галузі поширених і рідкісних захворювань», — сказав дослідник Рамі Саад.

Попри оптимістичні результати, дослідники закликають не поспішати збільшувати споживання шоколаду.

Раніше вчені з’ясували, чим корисний для здоров’я какао. Вживання какао і добавок з ним не знижує загальний ризик розвитку гіпертонії, але може запобігати її появі у людей із нормальним артеріальним тиском.