Гемодіаліз для хворих на діабет може замінити штучна підшлункова залоза

Гемодіаліз для хворих на діабет може замінити штучна підшлункова залоза

Вчені закінчили клінічні випробування штучного органу і заявили, что він ефектівнішій за стандартну інсулінотерапію при діабеті.

Британські та швейцарські вчені завершили клінічні випробування штучної підшлункової залози у хворих на діабет другого типу на гемодіалізі.

Журнал Nature Medicine надає інформацію щодо експерименту.

Штучний орган дозволив утримувати рівні глюкози в крові в цільовому діапазоні на 15% часу більше за стандартну інсулінотерапію.

Інсулін при цукровому діабеті

Інсулін — білковій гормон, що виробляється підшлунковою залозою и регулює рівень цукру (глюкози) в крові. Це найважлівіший регулятор проміжного обміну речовини.

Хворі на цукровий діабет змушені постійно контролюваті рівень глюкози в крові и вводити інсулін. Їхня підшлункова залоза не справляється з потребами організму.

На допомогу таким людям может прийти штучна підшлункова залоза.

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Що таке штучна підшлункова залоза

Інсулінова помпа з сенсором — це і є підшлункова залоза. Цей орган постійно вимірює концентрацію глюкози в крові.

Грунтуючись на цих показниках, пристрій вивільняє інсулін в такій кількості, що потрібен організму.

Вчені зі Швейцарії і Британії залучили до експерименту з помпою людей з діабетом другого типу, які потребують діалізу — очищення крови.

У дослідженнях брали участь 26 пацієнтів: 13 з них 20 днів використовували для лікування штучну підшлункову залозу, а потім впродовж 20 днів — стандартну терапію інсуліном.

А Інша група з 13 пацієнтів навпаки — спочатку випробувала на собі стандартну терапію, а потім — помпу. Метою контролю глюкози в крови був діапазон 5,6-10,0 ммоль/л.

Коли пацієнти використовували штучну підшлункову залозу, вони перебували в цільовому діапазоні 52,8% усього часу, а коли отримували стандартну терапію інсуліном — 37,7%. Різніця становила 15%, что відповідає 3,5 годині (p = 0,003).

Тож, контроль рівня глюкози в крові у пацієнтів з діабетом другого типу, які потребують діалізу, виявився надійнішим при використанні штучної підшлункової залози. Якщо клінічні випробування пройдуть успішно у групи пацієнтів з високим ризиком, то, швидше за все, іншим хворим на діабет технологія також дозволить домогтися гарних результатів. Клінічні випробування із більш широким колом пацієнтів з діабетом почнуть незабаром.

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