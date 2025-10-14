- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 2 хв
Штучний інтелект розкрив секрет здорового кишківника
Вчені розкрили, як регулярність у харчуванні впливає на кишкову мікрофлору — і підтвердили: короткі дієти марні.
Вчені вперше використали штучний інтелект і машинне навчання, щоб з’ясувати, як регулярність у харчуванні впливає на мікробіом. Дослідження підтвердило: стабільність у харчуванні важливіша, ніж тимчасові періоди здорового харчування.
Про це повідомило видання New Atlas.
Дослідники проаналізували дані понад тисячі учасників програми Food & You, включно із зразками калу. Результати показали: вирішальне значення має не лише склад раціону, а й сталість здорових звичок. За словами керівника дослідження, доцента Марселя Салате, споживання фруктів та овочів від випадку до випадку не допоможе — мікробіота реагує саме на стабільність.
Це перше дослідження, яке дало наукове підтвердження відомій пораді «п’ять порцій фруктів і овочів на день» — рекомендації, що досі вважалася радше припущенням, ніж доведеним фактом.
Для збору даних учасники використовували додаток MyFoodRepo, який на основі фото та штрих-кодів визначає продукти й автоматично фіксує їх у базі. Це дозволило зібрати точну інформацію без звичних помилок ручних опитувань.
Американська команда дослідників зуміла навіть за мікробним складом калу з точністю 85% визначати, що саме їла людина. Такий підхід, на думку науковців, може допомогти у створенні індивідуальних планів харчування, які підтримуватимуть здоров’я кишківника.
Фахівці наголошують, що роль мікробіому виходить далеко за межі травлення — він впливає на обмін речовин, роботу мозку та психічне здоров’я.
Додаток EPFL уже використовується в нових дослідженнях — зокрема, щодо впливу харчових добавок і когнітивних функцій. Учені припускають, що деякі добавки можуть навіть шкодити мікробіоті, і нині вивчають це питання детальніше.
Нагадаємо, багато хто вважає вершкове масло незамінним у кулінарії — воно додає ніжності випічці та глибокого смаку соусам. Проте є чимало корисних і смачних альтернатив, які не поступаються йому ні за властивостями, ні за ароматом.