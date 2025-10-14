ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
356
2 хв

Штучний інтелект розкрив секрет здорового кишківника

Вчені розкрили, як регулярність у харчуванні впливає на кишкову мікрофлору — і підтвердили: короткі дієти марні.

Софія Бригадир
Овочі та фрукти

Овочі та фрукти / © Pixabay

Вчені вперше використали штучний інтелект і машинне навчання, щоб з’ясувати, як регулярність у харчуванні впливає на мікробіом. Дослідження підтвердило: стабільність у харчуванні важливіша, ніж тимчасові періоди здорового харчування.

Про це повідомило видання New Atlas.

Дослідники проаналізували дані понад тисячі учасників програми Food & You, включно із зразками калу. Результати показали: вирішальне значення має не лише склад раціону, а й сталість здорових звичок. За словами керівника дослідження, доцента Марселя Салате, споживання фруктів та овочів від випадку до випадку не допоможе — мікробіота реагує саме на стабільність.

Це перше дослідження, яке дало наукове підтвердження відомій пораді «п’ять порцій фруктів і овочів на день» — рекомендації, що досі вважалася радше припущенням, ніж доведеним фактом.

Для збору даних учасники використовували додаток MyFoodRepo, який на основі фото та штрих-кодів визначає продукти й автоматично фіксує їх у базі. Це дозволило зібрати точну інформацію без звичних помилок ручних опитувань.

Американська команда дослідників зуміла навіть за мікробним складом калу з точністю 85% визначати, що саме їла людина. Такий підхід, на думку науковців, може допомогти у створенні індивідуальних планів харчування, які підтримуватимуть здоров’я кишківника.

Фахівці наголошують, що роль мікробіому виходить далеко за межі травлення — він впливає на обмін речовин, роботу мозку та психічне здоров’я.

Додаток EPFL уже використовується в нових дослідженнях — зокрема, щодо впливу харчових добавок і когнітивних функцій. Учені припускають, що деякі добавки можуть навіть шкодити мікробіоті, і нині вивчають це питання детальніше.

Нагадаємо, багато хто вважає вершкове масло незамінним у кулінарії — воно додає ніжності випічці та глибокого смаку соусам. Проте є чимало корисних і смачних альтернатив, які не поступаються йому ні за властивостями, ні за ароматом.

