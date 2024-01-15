Сіамські близнючки, які мали один череп і загальний кровотік, пережили неймовірну операцію (фото)

Пара сіамських близнючок, з'єднаних головою, пережила неймовірну операцію з роз'єднання.

Про це пише The Sun.

У Рітадж та Рітал був невеликий шанс, але вони вижили, попри всі труднощі. Невтомні хірурги лікарні Грейт-Ормонд-Стріт, що у Лондоні, врятували їм життя, здійснивши роз'єднання ще 2011 року. Наразі дівчаткам 13 років, і їх хвалять як "чудовий" приклад того, як кидати виклик труднощам.

Вони народилися у серпні 2011 року у Судані. Пара була з'єднана головою і страждала на захворювання, відоме як краніопаг. Хоча їхні мізки були розділені, вони мали спільний череп і одне кровопостачання.

Рітадж та Рітал / Фото: AFP

Їхні шанси на виживання були невеликі: приблизно 28 відсотків сіамських близнюків помирають під час вагітності або народжуються мертвими, а близько 54 відсотків помирають протягом 24 години після народження або незабаром після нього.

Їхні батьки переїхали до Ірландії 2016 року, усвідомивши, що їм знадобиться спеціалізована підтримка Рітал, яка страждає на аутизм. Підтримка їхньої доньки була недоступна у їхній рідній країні.

Згадуючи про події 12 років тому, мама Енас зізналася, що їм було "важко" спостерігати за цим: "Ми знали, що, якщо ми залишимо їх разом, у них не буде шансу на нормальне життя. Ми знали, що краще просто спробувати роз'єднати їх, щоб дати їм шанс, попри все".

Тато Абдельмагід додав: "Ми знали, що вони можуть взагалі не жити, якщо не зробити операцію".

Про новаторську операцію доктор Девід Данавей сказав: "Я не можу сказати, якою радістю це було для всіх нас. Дуже важко сказати, на що це схоже. Для нас було чудово, що вони пережили цей процес, залишилися повністю неврологічно неушкодженими і через декілька тижнів усміхалися, розвивалися і діяли відповідним чином".

Рітадж та Рітал / Фото: Refer to Caption

Батьки Енас та Абдельмагід дізналися, що у них сіамські близнюки, на шостому місяці вагітності. Протягом трьох днів після народження дівчат Абдельмагід зателефонував і знайшов сім клінік, які могли б прийняти дітей, якби сім'я мала фінансування. Данавей допоміг їм отримати необхідні гроші від благодійної організації з боротьби з деформаціями обличчя Facing The World. Операції, необхідні для роз'єднання дівчаток, коштували 400 000 фунтів стерлінгів.

Передбачалося, що дівчатам потрібно декілька місяців, щоб акліматизуватися до нового середовища, але хірурги зрозуміли, що операцію потрібно проводити швидко, оскільки у Рітадж настала органна недостатність. Це означало, що обом близнючкам загрожувала смерть.

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У ході серії операцій, які тривали понад чотири місяці, хірургам довелося акуратно видалити мембрану та перерізати кровоносні судини, які були прикріплені до мозку Рітал, але насичувалися киснем від серця Рітадж.

Перед кожною операцією лікарі м'яко нагадували турботливим батькам, що є ймовірність того, що щось піде не так, дівчатка можуть померти або бути частково паралізованими.

Неймовірно, але обидві дівчинки впоралися без будь-яких серйозних фізичних побічних ефектів.

Енас і Абдельмагід вирішили розповісти дівчаткам про їхню незвичайну історію, коли їм було близько шести років, і у них була скарбниця фотографій та відео, які пояснювали їхні рятувальні операції.

Рітадж та Рітал / Фото: Pacemaker

Рітадж, яка вважає цю новину "крутою", каже, що у неї з близнючкою особливий зв'язок, хоч і наполягає, що бути старшою сестрою накладає відповідальність.

Вона поділилася: "Мій батько каже, що я маю пишатися тим, що була з'єднана, і я просто думаю, що я — це я. Це не змінює того, ким я є. Я відчуваю близькість зі своєю сестрою. Вона займається такими справами, як ремонт мого Nintendo або приходить підбадьорити мене, коли мені сумно".

Дівчата тепер є старшими сестрами своїх двох братів, чотирирічного Азіза та дворічного Ахмеда.

Рітадж та Рітал із батьками і братиками / Фото: Pacemaker

Протягом минулих років обидві дівчинки перенесли додаткові операції: Рітадж знадобилася робота з виправлення сколіозу, викривлення хребта та ще одна операція з виправлення нахилу голови невдовзі після першої операції.

Попри складний 2011 рік, сім'я повернулася до звичайного життя, начебто з ними не сталося нічого незвичайного. Найголовніше зараз, за словами батьків, це те, що дівчатка живуть "повним та щасливим життям, роблячи те, що хочуть".

Рітадж та Рітал / Фото: Supplied

Нагадаємо, не так давно у Німеччині роз'єднали сіамських близнючок під час ризикованої 4-годинної операції. Декілька тижнів малюки боролися за життя.

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