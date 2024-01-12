Сіамських близнючок роз'єднали під час ризикованої 4-годинної операції: фото, подробиці

Дівчатка-близнючки, які народилися зрослими в черевній порожнині, насолоджуються новим життям після того, як їх успішно роз'єднали під час чотиригодинної операції у німецькій лікарні.

Про це пише nypost.com.

Сіамські близнючки, імена яких не розголошуються публічно, народилися шляхом кесаревого розтину в серпні 2023 року, а через сім тижнів їм провели ризиковану операцію.

Сіамські близнючки / Фото: University Hospital Hamburg-Eppendorf

Процедуру зробили лікарі університетської клініки Гамбург-Еппендорф, причому у цій установі цю операцію назвали першою за свою 135-річну історію.

"У цьому випадку діти були ідеальними з медичної точки зору, тому що у кожної з них були всі життєво важливі органи", - сказав доктор Курт Хечер, директор відділення пренатальної медицини лікарні.

Сіамські близнючки / Фото: University Hospital Hamburg-Eppendorf

Цей факт зробив дівчаток рідкісними, оскільки, за даними Дитячої лікарні Філадельфії, приблизно 75% сіамських близнюків мають спільні органи.

Батьки близнюків виявили, що дівчатка з'єдналися в ділянці живота на 12-му тижні вагітності. Лікарі вирішили провести кесарів розтин на 33 тижні — процедуру, яка також становила значний медичний ризик.

"Це була особлива проблема, тому що при нормальному народженні близнюків лише одна дитина повинна пройти через отвір матки, оскільки вони народжуються на світ одне за одним", - пояснив Хечер. "У цьому випадку одночасно було двоє дітей".

Читайте провідні новини дня:

Маленькі дівчатка боролися за життя протягом декількох тижнів після передчасних пологів. Їх прооперували 6 жовтня минулого року. Процедура була визнана успішною, і наприкінці того ж місяця дівчатка змогли повернутись додому до батьків.

Сіамські близнючки / Фото: University Hospital Hamburg-Eppendorf

Понад три місяці близнючки розвиваються нормально, а їхні захоплені батьки радять іншим мамам і татам не втрачати надію, якщо їхні діти народяться з будь-якими відхиленнями.

"Ми глибоко вдячні за турботу, забезпечення та роз'єднання наших дівчаток. Ми хотіли б підтримати інших батьків. Зараз у медицині можливо багато", - сказали вони.

Нагадаємо, шкіра чоловіка назавжди посиніла через один препарат. Відомо, що саме він робив.

Читайте також: