Сіамських близнючок зі спільною мозковою тканиною розділили під час ризикованої операції – фото

У Туреччині сіамські близнючки пережили неймовірну операцію з роз'єднання.

Про це повідомляє Sky News.

Сестри на ім'я Міналь та Мірха народилися в Пакистані минулого року і мали спільні життєво важливі кровоносні судини та мозкову тканину, що робило операцію з їхнього розділення надзвичайно ризикованою.

Попри можливі ускладнення, 19 липня британський нейрохірург професор Нур уль Овасе Джилані та його команда провели марафонську 14-годинну операцію в міській лікарні Білкент в Анкарі.

Сіамські близнючки / Фото: geminiuntwined.org

Сіамські близнючки / Фото: geminiuntwined.org

Зараз, рівно через два місяці, Мінал і Мірха майже готові покинути лікарню і повернутися додому.

"Вони чудово одужують, просто чудово", - сказав професор Джілані. "Через декілька тижнів вони зможуть повернутися до Пакистану".

Сіамські близнючки / Фото: geminiuntwined.org

Джілані і його колеги-хірурги використовували технологію змішаної реальності, щоб допомогти з розділенням однорічних дівчаток, яких в медицині називають "краніопагусними близнюками".

Технологія поєднує 3D-зображення з фізичним світом і "використовується для підвищення точності під час складних операцій". За допомогою МРТ була створена 3D-модель голів близнючок, щоб медики могли відрепетирувати операцію до того, як вона відбулася.

Операція відбулася в липні / Фото: geminiuntwined.org

"Технологія, розроблена для виконання цієї роботи, робить багато рутинних операцій, які ми проводимо, безпечнішими, менш інвазивними та ефективнішими", - пояснив Джілані. "Можливість подарувати цим дівчаткам та їхнім родинам нове майбутнє, де вони зможуть жити незалежно і насолоджуватися своїм дитинством – це особливий привілей".

Операція тривала 14 годин / Фото: geminiuntwined.org

Нагадаємо, "павукоподібні" сіамські близнюки мають три ноги, чотири руки і один пеніс. Їхній стан неймовірно рідкісний.

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