Сіамських близнючок зі спільною мозковою тканиною розділили під час ризикованої операції – фото

Операція тривала 14 годин.
У Туреччині сіамські близнючки пережили неймовірну операцію з роз'єднання.
Про це повідомляє Sky News.
Сестри на ім'я Міналь та Мірха народилися в Пакистані минулого року і мали спільні життєво важливі кровоносні судини та мозкову тканину, що робило операцію з їхнього розділення надзвичайно ризикованою.
Попри можливі ускладнення, 19 липня британський нейрохірург професор Нур уль Овасе Джилані та його команда провели марафонську 14-годинну операцію в міській лікарні Білкент в Анкарі.
Зараз, рівно через два місяці, Мінал і Мірха майже готові покинути лікарню і повернутися додому.
"Вони чудово одужують, просто чудово", - сказав професор Джілані. "Через декілька тижнів вони зможуть повернутися до Пакистану".
Джілані і його колеги-хірурги використовували технологію змішаної реальності, щоб допомогти з розділенням однорічних дівчаток, яких в медицині називають "краніопагусними близнюками".
Технологія поєднує 3D-зображення з фізичним світом і "використовується для підвищення точності під час складних операцій". За допомогою МРТ була створена 3D-модель голів близнючок, щоб медики могли відрепетирувати операцію до того, як вона відбулася.
"Технологія, розроблена для виконання цієї роботи, робить багато рутинних операцій, які ми проводимо, безпечнішими, менш інвазивними та ефективнішими", - пояснив Джілані. "Можливість подарувати цим дівчаткам та їхнім родинам нове майбутнє, де вони зможуть жити незалежно і насолоджуватися своїм дитинством – це особливий привілей".
Нагадаємо, "павукоподібні" сіамські близнюки мають три ноги, чотири руки і один пеніс. Їхній стан неймовірно рідкісний.
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