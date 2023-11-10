Сім місяців без алкоголю дозволяють мозку залежних відновитися після пошкодження — дослідження

Зміни в структурі та функції мозку під час хронічного вживання алкоголю ускладнюють процес відновлення після рішення позбутися залежності.

Нові дослідження продемонстрували, як швидко мозок може відновити свою структуру після припинення вживання алкоголю.

Про це йдеться в журналі Alcohol, пише ScienceAlert.

"У людей із залежністю від алкоголю є тенденція до витончення особливі області кори головного мозку, що має критичний вплив на когнітивні функціі. А мозок тих, хто кинув пити, з часом відновлює товщину кори протягом 7,3 місяців", - йдеться у дослідженні.

Дослідження американських вчених на чолі з психіатром і біхевіористом Тімоті Дураццо зі Стенфордського університету надихаєь і даєь нове розуміння про відновлення мозку, хоча через невеликий розмір вибірки і відсутність різноманітності методів їх не можна узагальнювати.

Нагадаємо, сучасні смартфони незабаром зможуть визначати рівень сп’яніння власників ґаджетів. Дізнатися про те, скільки випила спиртного людина, можна буде за змінами у голосі.

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