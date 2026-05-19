Нарцисизм

Клінічний психолог доктор Девід Б. Хокінс, який понад 40 років працює у сфері психічного здоров’я, назвав сім звичок, які можуть свідчити про високий рівень нарцисизму у людини.

Про це він розповів у відео на YouTube, яке набрало понад 1,5 мільйона переглядів.

Хокінс мешкає у Сіетлі та очолює Центр відновлення шлюбу й Інститут емоційного насильства. На своєму сайті він зазначає, що написав понад 40 книг, присвячених нарцисизму, емоційному насильству та стосункам, а також проводить навчання для фахівців із психічного здоров’я.

Психолог пояснює, що в інтернеті існує багато міфів про нарцисизм, тому він намагається детальніше пояснювати особливості цього психічного стану. За словами Хокінса, нарцисичний розлад особистості характеризується підвищеним почуттям власної важливості, потребою у постійному захопленні та браком емпатії до інших людей.

Водночас експерт наголошує, що нарцисизм може проявлятися по-різному — від легких рис до серйозних симптомів. Він застеріг від поспішного навішування ярликів, оскільки окремі нарцисичні риси можуть бути присутні у людей без офіційного діагнозу.

«Багато людей можуть проявляти деякі нарцисичні риси, не відповідаючи діагностичним критеріям нарцистичного розладу особистості», — пояснив психолог у своїй публікації 2023 року.

У відео доктор Хокінс перерахував сім звичок, які, на його думку, часто притаманні людям із високим рівнем нарцисизму. Першою ознакою він назвав переконаність у власній правоті. Другою — відчуття переваги над іншими людьми.

Третьою рисою психолог вважає небажання миритися з критикою чи запереченнями. За його словами, такі люди поводяться так, «ніби їм не слід кидати виклик».

Серед інших ознак Хокінс назвав схильність поводитися так, ніби вони мають право бути жорстокими або завдавати іншим болю. Також він звернув увагу на зневажливе ставлення до оточення.

Шостою звичкою психолог назвав небажання чути те, що людині не подобається. А останньою рисою, за його словами, є переконання у власній винятковості — люди з високим рівнем нарцисизму часто поводяться так, ніби є «неймовірно унікальними».

Попри це, експерт підкреслив, що остаточно визначити наявність нарцисичного розладу особистості може лише професійна діагностика.

