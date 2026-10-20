Сім симптомів раку легень, які не можна ігнорувати: онколог попередив про ризики

Рак легень — 7 симптомів, які не можна ігнорувати / © Pexels

Реклама

Рак легень на ранніх стадіях може розвиватися без очевидних симптомів, через що людина іноді навіть не підозрює про захворювання. Онколог назвав сім тривожних ознак, які не варто залишати без уваги, та пояснив, коли необхідно звернутися до лікаря.

Про це повідомило видання Mirror.

Реклама

Медичний директор Центру протонної терапії у Празі повідомив, що рак легень не завжди супроводжується помітними змінами у самопочутті.

Реклама

За словами фахівця, саме відсутність виражених симптомів на початкових стадіях може ускладнювати діагностику раку легень. Тому особливу увагу слід звертати навіть на незначні зміни у стані здоров’я, якщо вони тривають довго або поступово посилюються.

«Рак легенів не завжди викликає очевидні симптоми на ранніх стадіях. Це може ускладнити його виявлення, і це одна з причин, чому люди не повинні ігнорувати постійні або незвичайні зміни у своєму здоров’ї», — пояснив лікар.

Він наголосив, що багато симптомів, характерних для раку легень, можуть бути пов’язані з менш серйозними захворюваннями. Однак своєчасне обстеження має важливе значення, адже стадія, на якій виявили рак, може впливати на доступні варіанти лікування.

Сім симптомів раку легень, на які варто звернути увагу

За інформацією Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), прояви раку легень можуть відрізнятися. У деяких людей на ранніх стадіях захворювання взагалі немає симптомів.

Реклама

Водночас медики виокремлюють сім можливих ознак, які потребують уваги.

1. Кашель, який довго не минає

Якщо кашель триває понад три тижні, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Особливо це стосується випадків, коли він поступово посилюється або змінюється порівняно зі звичним кашлем людини.

2. Поява крові під час кашлю

Реклама

Навіть незначна кількість крові у мокротинні, зокрема окремі цятки чи прожилки, є підставою для термінового звернення по медичну допомогу.

Лікарі застерігають, що не варто пояснювати появу крові лише подразненням від сильного кашлю та залишати цей симптом без обстеження.

3. Незвична задишка

Ще однією можливою ознакою захворювання є задишка, яка виникає під час звичайної повсякденної діяльності.

Також варто звернутися до лікаря, якщо проблеми з диханням уже були раніше, але з часом стали помітно сильнішими.

4. Часті інфекції грудної клітки

Повторні інфекції грудної клітки, які виникають знову після одужання або не минають належним чином, також можуть бути приводом для додаткового обстеження.

Фахівці рекомендують не ігнорувати такі випадки, особливо якщо захворювання постійно повертаються.

5. Втрата ваги без очевидної причини

Насторожити має і схуднення, яке відбувається без змін у харчуванні чи рівні фізичної активності.

Незрозуміла втрата ваги може свідчити про проблеми зі здоров’ям, тому лікарі радять з’ясувати її причину.

6. Постійний біль у грудях або плечі

Біль у ділянці грудної клітки чи плеча також належить до можливих симптомів раку легень.

Особливої уваги потребують випадки, коли неприємні відчуття не зникають протягом тривалого часу або стають сильнішими під час глибокого дихання чи кашлю.

7. Постійна втома або втрата апетиту

Незвичне виснаження, яке виникає без очевидної причини, також може супроводжувати рак легень.

Крім того, серед можливих проявів захворювання медики називають зниження апетиту. Особливо важливо звернути увагу на такі зміни, якщо вони виникають разом з іншими симптомами.

Чи може рак легень виникнути у людей, які ніколи не курили

Доктор Іржі Кубеш окремо наголосив, що рак легень діагностують не лише у курців.

За його словами, хоча куріння є найбільшим фактором ризику розвитку цього захворювання, існують й інші чинники. Тому люди, які ніколи не курили, також не повинні ігнорувати незвичні зміни у своєму здоров’ї.

Водночас онколог застеріг від передчасних висновків: поява одного або кількох перелічених симптомів не обов’язково свідчить про онкологічне захворювання.

Згідно з рекомендаціями NHS, людям, у яких кашель триває понад три тижні або з’явилися інші можливі симптоми раку легень, слід записатися на приймання до сімейного лікаря. Якщо ж під час кашлю з’являється кров, медичної допомоги необхідно шукати терміново.

Нагадаємо, рак кишківника може проявлятися симптомами, які люди часто списують на стрес, неправильне харчування або звичайні проблеми з травленням. Раніше лікарка назвала шість ознак, які не варто залишати без уваги.

Новини партнерів