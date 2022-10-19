Симптоми деменції можна розпізнати за десять років до хвороби: висновки вчених

Фахівці можуть помітити перші симптоми деменції за десять років до початку хвороби. Це висновок досліджень, які проводили вчені з Кембриджського університету. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Як пише TheGuardian, симптоми деменції можна помітити задовго до того, як невролог поставить невтішний діагноз. Найчастіше у пацієнтів похилого віку сьогодні встановлюють хворобу Альцгеймера.

Вчені з Кембриджського університету виявили, що пацієнти за десять років до діагнозу починають гірше справлятися з різноманітними задачами і тестами, де потрібно використовувати пам'ять. У таких людей ймовірність зіткнутися у майбутньому з підступною хворобою намагато вища.

За словами екпертів, це відкриття може стати однією з причин впровадження рутинних обстежень серед найбільш вразливої до деменції категорії населення. Якщо старече недоумство поставити раніше, то рання терапія буде показувати більш ефективні результати. Також таких пацієнтів зможуть включити до клінічних досліджень перспективних ліків. Цей висновок фахівці зробили, спираючись на аналіз даних півмільйона жителів Великої Британії у віці 40-69 років.

Всі учасники дослідження, крім збирання інформації про різні хвороби та стан здоров'я, також проходили низку тестів. Серед них були і такі, які допомагали оцінити здатність людини вирішувати проблеми, її пам'ять, силу хвату та час реакції. Вчені додатково збирали інформацію про кількість падінь, зміну ваги тощо. Потім її зіставляли з тою інформацією, яку зібрали вже через 10 років. Особливо намагаючись звертати увагу на пацієнтів, котрим поставили діагноз старече недоумство.