Симптоми емоційного вигорання: як волонтерам піклуватися про своє психічне здоров’я під час війни

Симптоми емоційного вигорання: як волонтерам піклуватися про своє психічне здоров’я під час війни

Із початком воєнних дій на території України багато хто з українців узяли на себе обов’язок допомагати Збройним силам України, територіальній обороні свого рідного міста, людям, які залишилися в містах, де ведуться активні бойові дії тощо.

Важливо берегти своє ментальне здоров’я та піклуватися про вчасний відпочинок, щоби не мати емоційного вигорання.

Симптоми емоційного вигорання у волонтерів перераховує Центр громадського здоров'я України.

Емоційне виснаження, втрата енергії (зокрема фізичної), почуття безсилля, зношеності, спустошеності.

Негативне ставлення до інших людей, дистанціювання від них, звинувачення тих людей, яким ти допомагаєш, у тому, що вони не можуть впоратися, є слабкими духом і дозволяють собі таку поведінку.

Низький рівень особистих досягнень, коли людина перестає бути компетентною, втрачає здатність бути ефективною, зосереджується на завданнях, а не на їхньому результаті.

"Важливо вміти розпізнати фізичні та емоційні ознаки стресу. Це може бути як головний біль або біль у шлунку, так і зміна поведінки (неважливо, чи людина стала більш активною, чи пасивною — зміна відбулася)", - повідомляють експерти.

Це відбувається, бо в певний момент людина відчуває, що хронічний стрес, який вона переживає, виснажує її, і вона не має сил із ним впоратися. Тому людина може почуватися втомленою та не мати бажання займатися тим, що зовсім нещодавно приносило їй задоволення.

Також на емоційний стан волонтерів впливають умови роботи. Уявіть собі, що кожна людина, яка звертається до цього волонтера, очікує, що він неодмінно матиме ресурси та можливості їй допомогти й ризикуватиме заради того власним життям під обстрілами. Або ж що волонтер знайде медикаменти або устаткування, яке в Україні розібрали ще в перші дні війни і яке не поставлялося наново. Волонтера можуть сприймати як супергероя, який здатен на все, хоча волонтер — це така ж людина, як і ми, яка обрала допомагати тим, хто того потребує.

Важливо, що волонтери потребують так само базових речей для турботи про власне здоров’я: здоровий сон, збалансоване харчування, фізичні навантаження та спокійний емоційний стан. Волонтери також мають близьких, про яких вони повинні піклуватися. Потреба «розриватися» доволі сильно виснажує.

Тож піклуйтеся про себе та переконайтеся в тому, що ваші знайомі, які залучені у волонтерство, також не забувають про відпочинок. Ось що можна зробити:

Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати. Приготуйте сніданок, вийдіть на коротку прогулянку, випийте кави, прочитайте кілька сторінок книги перед сном.

Як собі допомогти

Дотримуйтеся графіку дня, це надзвичайно важливо. Намагайтеся працювати протягом дня й не працювати вночі, або навпаки. У вас має бути можливість поспати, інакше якщо ви будете непродуктивні, то ви навряд зможете ефективно виконувати свою роботу. Харчуйтеся регулярно і правильно. Збалансована їжа, багата вітамінами й мікроелементами, може зміцнити ваш організм. Також правильне харчування позитивно впливає на ваше психічне здоров’я, а волонтерам вкрай важливо мати стабільний емоційний стан. Дотримуйтеся режиму сну. Повноцінний сон має тривати 7–8 годин. Про те, як швидко заснути, якщо ви тривожні, ми писали за посиланням. Залишайтеся на зв’язку з близькими. Це важливо.

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