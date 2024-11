Симптоми невиліковного раку жінки сплутали з менопаузою: "Тепер мені залишилося жити декілька років"

Жінка поділилася своїми жахливими випробуваннями після того, як спочатку думала, що переживає менопаузу, але насправді це був невиліковний рак, і тепер їй залишилося жити лише декілька років.

Кеті Стівенсон заціпеніла, коли її живіт почав інтенсивно здуватися, супроводжуючись "нестерпним" болем під час кожного приймання їжі. Вона поговорила зі своїм лікарем, який сказав, що це все через менопаузу. Але потім ситуація стала настільки нестерпною, що маму терміново госпіталізували.

У 50-річної жінки діагностували апендицит, який вимагав операції, але вона лише виявила справжне жахіття – невиліковний рак яєчників. Тепер вона ділиться своїми жахливими випробуваннями, щоб привернути увагу громадськості, тим більше, що, за підрахунками, їй залишилося жити лише декілька років.

"Я була абсолютно приголомшена, коли мені повідомили, у мене все тіло похололо", - розповіла агентка з нерухомості в інтерв'ю. "Моєю першою думкою були мої двоє дітей-підлітків – як я скажу їм, що помру? Я не могла змиритися з думкою, що вони виростуть без мене. Весь мій світ розвалився за лічені секунди. Ще декілька місяців тому я думала, що це просто менопауза дає про себе знати. А потім, раптом, я опинилася в камері смертників".

Стан Кеті почав погіршуватися через шість місяців після першого візиту до лікаря. Щоб з'ясувати причину, вона пройшла різні аналізи крові, ультразвукове дослідження та комп'ютерну томографію. На той момент на яєчниках і маткових трубах жінки з'явилися аномальні клітини, і їй сказали, що це, ймовірно, рак. Однак після біопсії все стало зрозуміло.

Оскільки рак був виявлений на ранній стадії, вона змогла розпочати лікування в лютому 2021 року. Кеті довелося пройти через хіміотерапію, повну гістеректомію, після чого її організм занурився в ранню менопаузу. Вона сказала: "Я знала, що це потрібно зробити, щоб врятувати моє життя, тому не було жодних сумнівів щодо того, чи зроблю я це чи ні. Але я відчувала, що частину мене забрали занадто рано. Потім все змінилося, і я вже майже не почувалася собою. У мене були припливи, безсоння і туман у голові – і все це під час проходження хіміотерапії. І не було жодної гарантії, що це спрацює".

На щастя, попри психологічну травму від того, що вона більше не впізнавала себе в дзеркалі, у червні 2021 року їй дали добро на операцію. Радісна, вона була готова нарешті жити далі і дивитися в майбутнє зі своєю сім'єю – 57-річним чоловіком Патром та двома дітьми, 19-річним Джеком та 16-річним Тіллі. Але потім, у вересні 2022 року, хвороба повернулася – цього разу з новою силою – оскільки вона вже не піддавалася лікуванню.

Вона сказала: "Я пам'ятаю, як розплакалася своєму чоловікові, Патріку, і сказала йому, що рак тепер обмежує життя. Це означало, що мені залишилося лише декілька років, щоб бути дружиною, матір'ю і людиною, яка відчуває дар життя. Це було так жорстоко. Знову все було забрано у мене за одну секунду".

Відтоді вона перенесла обширну операцію на черевній порожнині, більше хіміотерапії і була поміщена на підтримувальні препарати для запобігання росту раку. За статистикою, за її словами, це може бути лише 18 місяців.

Кеті співпрацює з The Lady Garden Foundation, благодійною організацією, яка підвищує обізнаність про рак яєчників та його симптоми, щоб поділитися своєю історією та допомогти іншим. Зараз вона приймає кожен день таким, яким він є, і навчилася цінувати дрібниці в житті.

Вона додала: "Очевидно, що у мене бувають злети і падіння, і часом я борюся з реальністю моєї ситуації, але я повинна знаходити позитивні моменти. Я ділюся своєю історією і сподіваюся, що вона допоможе хоча б одній людині не захворіти на цю хворобу, поки не стало надто пізно. Нещодавно я відсвяткував свій 50-й день народження, 20-ту річницю весілля і вже тричі відпочивала цього року. Зараз моя сім'я є моїм пріоритетом, і я намагаюся проводити з нею якомога більше часу. Ми всі отримуємо користь від терапії, щоб змиритися з цією новою нормою. І хоча я визнала, що у мене невиліковний рак, і мені залишилося дуже мало часу, я не збираюся дозволяти цьому визначати мене. Ніхто не може гарантувати, коли настануть наші останні дні на Землі, тож наразі я не помираю від раку, я просто живу з ним".

