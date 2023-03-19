Синдром Аліси в Країні див: хлопчик отримав несподіваний діагноз через два роки спостережень

Цей синдром впливає на те, як люди сприймають навколишній світ.

Рідкісний розлад, відомий як синдром Аліси в Країні див (Alice in Wonderland syndrome, AIWS), чи синдром Тодда, виявили фахівці у маленького хлопчика з Австралії.

Про це повідомляє BBC Future.

Перші симптоми у 9-річного Джоша Ферта з'явилися несподівано - під час поїздки у авто з батьками.

Хлопчику здалося, що з будівлями з обох боків дороги відбувається дивина - вони значно збільшилися.

Батьки приділили увагу розповідям сина та звернулися до лікарів.

Через два роки спостережень фахівці дійшли висновку, що у хлопчика синдром Тодда, що впливає на те, як він сприймає навколишній світ, власне тіло, простір, час.

"Уявіть, що ви все життя бачите, як обличчя людей змінюються на обличчя драконів. Цей симптом - лише один із 40 типів зорових спотворень, характерних для синдрому Аліси в Країні див", - зазначили фахівці.

Деякі пацієнти ділилися тим, що бачать, як предмети або частини їхнього тіла зменшуються або набрякають у них перед очима, створюючи відчуття, що вони самі змінюють розмір, як у випадку Джоша.

Зазначимо, що синдром Аліси в Країні див - це порушення зорового сприйняття, відчуття схеми свого тіла (тобто уявлення про його розмір і будову) та почуття часу. Це не окреме захворювання, тому в класифікаторах, таких як МКЛ, його немає.

Саме симптом зміни розмірів навколишніх предметів призвів до назви розладу на честь вигаданої героїні Льюїса Керролла, яка зменшувалася від випитого зілля, а потім росла після з’їденого шматочка десерта.

"Сам Керролл, можливо, теж мав спотворене сприйняття, спричинене так званою аурою мігрені – тимчасовими розладами зору, які часто виникають у хворих на мігрень", - припускають фахівці.

Нагадаємо, у Польщі знайшли мертвими жінку та її 1-річного сина. Трагедія могла статись через хворобу дитини, припустили фахівці.

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