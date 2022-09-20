Синдром подразненого кишківника: як зрозуміти, що є проблема

Причиною є стрес.
Синдром подразненого кишківника (СПК) найчастіше проявляється раптовою діареєю, здуттям, болями в шлунку, рідше — нудотою й закрепами. Загалом це відчувається як незрозуміла розбалансованість роботи травлення.
Про це повідомляють фахівці МОЗ.
Синдром подразненого кишківника пов’язаний із нервовим напруженням, тривожними та депресивними розладами, гострим чи хронічним стресом.
Лікування СПК містить декілька складих:
- психотерапія
- іноді — специфічні препарати для подолання тривожності чи інших психічних станів
- зміна способу життя, достатній відпочинок, адекватне регулярне харчування
- симптоматична терапія у вигляді ліків, що знижують моторику кишківника (при діареї) або навпаки “вмикають” її (при закрепах) та зменшують газоутворення, яку призначають за фактом виникнення скарг.
Нагадаємо, в США оголосили надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу.
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